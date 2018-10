Fortele israeliene continuau luni o operatiune masiva de cautare in Cisiordania a unui palestinian suspectat ca a ucis doi israelieni si a ranit un al treilea, informeaza dpa. Armata israeliana a anuntat ca actioneaza in orasul natal al suspectului Shuweika si a efectuat mai multe "arestari". Potrivit mass-media israeliene si palestiniene, mama si fratele suspectului sunt printre cei arestati. Potrivit autoritatilor israeliene, palestinianul de 23 de ani a ucis doua persoane duminica in zona industriala Barkan din Cisiordania. Presupusul atacator avea un permis de lucru in zona industriala, a…