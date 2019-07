Israel cere sancţiuni pentru Iran, pe tema armelor nucleare 'V-ati angajat sa actionati imediat ce Iranul ar incalca acordul nuclear, v-ati angajat sa activati mecanismul pentru sanctiuni automate care a fost stabilit in Consiliul de Securitate al ONU. Asa ca va spun: faceti-o', a declarat Netanyahu, potrivit unui comunicat publicat de biroul sau. Un diplomat european a declarat pentru Reuters ca exista un mecanism prevazut de acord pentru a fi activat in caz de 'orice contradictii' si o comisie comuna formata din semnatari ar urma sa decida urmatorii pasi. Decizia Iranului a fost primul pas major de incalcare a acordului nuclear de cand SUA… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

