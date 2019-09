Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Likud al premierului israelian in exercitiu, Benjamin Netanyahu, si formatiunea Kahol Lavan (Albastru-alb) a rivalului sau Benny Gantz s-au acuzat reciproc duminica de blocarea discutiilor privind constituirea unui guvern de uniune, dupa ce alegerile de pe 17 septembrie au rezultat intr-un…

- Premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu si principalul sau rival Benny Gantz s-au intalnit sa discute despre formarea unui eventual guvern de uniune dupa alegerile legislative care nu i-au departajat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Nici Netanyahu, liderul Partidului Likud (dreapta), si…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin i-a invitat pe premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu si pe principalul sau rival Benny Gantz, care nu au reusit sa se departajeze in legislativele de la 17 septembrie, la o intalnire, luni seara, a anuntat biroul acestuia intr-un comunicat, relateaza AFP potrivit…

- "In timpul alegerilor, am indemnat la formarea unui guvern de dreapta. Din nefericire, rezultatele alegerilor arata ca acest lucru nu este posibil. Poporul nu a transat intre cele doua blocuri (politice). In consecinta, nu exista alta solutie decat formarea unui guvern de uniune, pe cat de amplu…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv."Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv. "Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- Benny Gantz, principalul rival al lui Benjamin Netanyahu la legislativele israeliene, a lansat un apel miercuri dimineata la formarea unui guvern de uniune nationala, in timp ce sondajele realizate la iesirea de la urme plaseaza partidul sau aproape la egalitate cu Likud, al prim-ministrului Benjamin…

- Fostul ministru israelian Avigdor Lieberman, liderul unui partid considerat cheie pentru formarea viitorului guvern, a lansat un apel marti seara la formarea unui guvern de "uniune nationala" integrand formatiunile Likud, condusa de Benjamin Netanyahu, si Kahol Lavan (Albastru si Alb) a fostului…