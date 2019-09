Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, a pledat duminica pentru formarea unui guvern ''stabil'' care sa includa atat partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu cat si partidul ''Albastru-Alb'' condus de opozantul acestuia, Benny Gantz, dupa ce niciuna dintre aceste formatiuni nu a obtinut majoritatea…

- Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat din Israel, fiind urmata partidul Likud (dreapta), al premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu, conform rezultatelor oficiale, transmite Mediafax. Coalitia…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si contracandidatul sau Benny Gantz se afla la egalitate si sunt in incapacitatea de a forma un guvern de coalitie, dupa ce au fost numarate aproape toate voturile din alegerile legislative de marti. Comisia Electorala a Israelului a difuzat doar rezultate…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv."Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- Coalitia de centru-stânga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, se claseaza pe primul loc în scrutinul parlamentar anticipat din Israel, fiind urmata partidul Likud (dreapta), al premierului în exercitiu Benjamin Netanyahu, arata sondaje efectuate la iesirea de la urne, potrivit…

- Benny Gantz, care a candidat deja in aprilie ca lider al listei Albastru-alb, dispune de o a doua șansa sa-l inlature pe inamovibilul Benjamin Netanyahu, prim-ministru al Israelului din 2009, la alegerile legislative anticipate din 17 septembrie, scrie Rador, citand France 24 .