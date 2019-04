Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a insarcinat miercuri pe Benjamin Netanyahu sa formeze viitorul guvern, in urma alegerilor legislative de pe 9 aprilie, relateaza AFP.



In cadrul unei ceremonii transmise in directe la televiziune, presedintele Rivlin i-a spus lui Netanyahu ca in urma consultarilor cu liderii partidelor alese in noul parlament "65 de deputati (din 120) v-au recomandat".



"Este a cincea oara cand sunt insarcinat sa formez guvernul Israelului. Nu exista un privilegiu mai mare in viata democratica", a spus Netanyahu.



Premierul desemnat va avea…