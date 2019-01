Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni seara ca nu va demisiona daca va fi pus sub acuzare in dosare de coruptie, in contextul in care in aprilie 2019 vor avea loc alegeri anticipate, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intrebat despre acest lucru de un jurnalist israelian in cadrul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni seara ca nu va demisiona daca va fi pus sub acuzare in dosare de coruptie, in contextul in care in aprilie 2019 vor avea loc alegeri anticipate, relateaza AFP, citat de Agerpres.Citește și: Viorica Dancila, in presa germana: Nu este Romania…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, i-a transmis ca este doar o chestiune de timp pana cand tara sa isi va muta ambasada in Israel la Ierusalim, scrie Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a presat miercuri ONU sa condamne miscarea Hezbollah, dupa descoperirea de tuneluri ce se infiltrau pana pe teritoriul Israelului plecand din Liban, si sa exercite presiuni asupra Beirutului pentru ca acesta sa puna capat actiunilor miscarii siite libaneze,…

- Polițiștii care au anchetat dosarul de corupție in care Benjamin Netanyahu și soția sa sunt suspectați de fapte de corupție au recomandat punerea sub acuzare a celor doi, scrie BBC News. Decizia privind punerea sub acuzare a prim-ministrului israelian și a soției sale ii va reveni procurorului general…

- Intr-un comunicat emis duminica, Netanyahu a afirmat: „Aceste recomandari au fost decise inainte sa inceapa investigatia”.„Sunt sigur ca in acest caz autoritatile relevante, dupa ce vor analiza situatia, vor ajunge la aceeasi concluzie: ca nu a fost nimic”, a adaugat el.In februarie,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a spus, vineri, la Varna, premierul Viorica Dancila, ca mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim este doar o chestiune de timp, au declarat, vineri pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.

- Israelul vrea sa consolideze relatiile cu Romania, Bulgaria si Grecia, pentru promovarea politicilor israeliene si pentru a modifica "abordarea ipocrita si ostila a Uniunii Europene", a afirmat premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inaintea reuniunii din orasul bulgar Varna.