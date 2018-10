Stiri pe aceeasi tema

- "Tirurile de rachete din cursul noptii impotriva Israelului au fost ordonate de Damasc cu implicarea clara a Gardienilor Revolutiei", armata de elita a Iranului, a declarat purtatorul de cuvant al armatei, Jonathan Conricus. Acesta a avertizat ca riposta israeliana „nu va fi limitata geografic".…

- Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Tirurile de rachete din cursul noptii impotriva Israelului au fost ordonate…

- Rusia s-ar fi decis sa recurga la echipe de operatori din Iran pentru operarea bateriilor sale antiaeriene S-300 pe care le-a livrat Siriei, o informatie care a suscitat saptamana aceasta ingrijorarea SUA si a Israelului, au declarat zilele trecute pentru site-ul israelian DEBKAfile surse provenind…

- Imaginile prezinta cum echipamentul militar este descarcat de pe cel mai mare jet de transport militar din lume, Antonov An-124 Ruslan, proiectat sa transporte o sarcina utila de 120 de tone, potrivit rt.com . Uși gigantice ale aeronavei se deschid frontal, iar militarii ruși descarca un lansator…

- Aeroportul Internațional din Damasc a fost lovit de rachete lansate din Israel, a transmis agentia oficiala de presa Sana, citata de Agerpres. Atacul izraelian a declansat raspunsul apararii antiaeriene siriene. „Apararea noastra antiaeriana a raspuns unui atac israelian cu rachete impotriva aeroportului…

- Rachete israeliene au vizat sambata aeroportul international din Damasc, declansand raspunsul apararii antiaeriene siriene, a informat agentia oficiala de presa Sana, potrivit AFP."Apararea noastra antiaeriana a raspuns unui atac israelian cu rachete impotriva aeroportului international din…

- Doua fregate inarmate cu rachete de croaziera Kalibr, capabile sa loveasca tinte la sol sau nave de suprafata, au fost trimise sambata in Mediterana, scrie Kommersant, citand o sursa anonima din Statul Major.In urma acestei desfasurari, flota rusa dispune de zece nave si doua submarine…

- Fortele guvernamentale siriene au anuntat joi spre vineri noapte ca au distrus o "tinta ostila" neidentificata in cursul unui atac aerian in apropierea capitalei Siriei, Damasc, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel.