Israel anunţă redeschiderea zonelor de pescuit în largul Fâşiei Gaza Israelul si-a anuntat intentia de a redeschide pana la 12 mile nautice (22,2 km) zonele de pescuit in largul Fasiei Gaza incepand de vineri, la o saptamana dupa inchiderea acestora pe fondul escaladarii violentelor, relateaza AFP. Masura este menita sa contribuie la detensionarea situatiei dupa o perioada extrem de volatila in enclava palestiniana aflata sub blocada israeliana. O relaxare a restrictiilor impuse de Israel pescarilor din Gaza face parte din conditiile puse de organizatiile din enclava pentru a accepta o incetare a focului dupa cel mai grav acces de violenta, din urma cu o saptamana,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

