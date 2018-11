Israel, alegeri anticipate. Netanyahu, poziție Aceste 'zvonuri nu sunt exacte', a declarat purtatorul de cuvant al Likud intr-un comunicat.



El a facut aceste declaratii dupa ce o sursa apropiata ministrului educatiei Naftali Bennett a afirmat ca in urma unei intalniri a acestuia din urma cu premierul Netanyahu 's-a ajuns la un acord conform caruia continuarea actualei guvernari nu mai are sens, avand in vedere lipsa dorintei de compromis din partea partenerilor de coalitie'.



O data pentru organizarea de alegeri anticipate va fi convenita duminica in cadrul unei intalniri cu alti parteneri de coalitie, a mai spus sursa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

