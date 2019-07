Circa 86 de ambasade ale statelor straine isi au sediul in Tel Aviv, in timp ce numai doua - cea a Statelor Unite si cea a Guatemalei - se afla in Ierusalim, ambele transferandu-se anul trecut. Ministrul de externe Yisrael Katz, numit in functie in februarie, lucreaza in prezent la un plan destinat sa incurajeze aceasta prioritate pentru ca mai multe ambasade sa ia o astfel de decizie, inclusiv prin rezervarea de fonduri pentru a ajuta guvernele care decid sa faca acest salt, a informat duminica Israel Hayom.

Acest proiect ar urma sa fie supus votului in guvern in cursul saptamanilor…