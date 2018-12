Stiri pe aceeasi tema

- Partidele aflate in coaliția la putere in Israel au convenit asupra organizarii de alegeri parlamentare anticipate la inceputul lui aprilie 2019, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Likud, partidul de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu, scrie AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care se confrunta cu o criza în cadrul coalitiei guvernamentale, a apreciat duminica drept "iresponsabil" apelul la alegeri anticipate, transmite AFP.

- Formatiunea Caminul Evreiesc (extrema-dreapta) a decis retragerea din coalitia guvernamentala din Israel, astfel ca premierul Benjamin Netanyahu ar putea fi nevoit sa convoace alegeri anticipate.Naftali Bennett, liderul partidului Caminul Evreiesc (HaBayit HaYehudi, dreapta, nationalism religios),…

- Aceste 'zvonuri nu sunt exacte', a declarat purtatorul de cuvant al Likud intr-un comunicat. El a facut aceste declaratii dupa ce o sursa apropiata ministrului educatiei Naftali Bennett a afirmat ca in urma unei intalniri a acestuia din urma cu premierul Netanyahu 's-a ajuns la un acord…

- Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, și-a anunțat miercuri demisia din guvernul lui Benjamin Netanyahu și a cerut alegeri anticipate, a doua zi dupa un acord indirect incheiat de Israel cu gruparile palestiniene privind incetarea focului in Fașia Gaza, scrie AFP.