Stiri pe aceeasi tema

- PAOK a castigat primul titlu dupa 34 de ani in urma unui sezon terminat fara infrangere in campionatul Greciei. In ultimul act al Cupei, PAOK a invins-o pe rivala AEK Atena dupa golul din prelungirile primei reprize reusit de Akpom. Aceleasi echipe s-au intalnit si anul trecut in finala,…

- Roger Federer s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului de la Madrid dupa ce s-a impus, scor 6-0, 4-6, 7-6(3), in exact doua ore de joc in fața francezului Gael Monfils. Elvețianul a caștigat astfel al 1.200-lea meci al carierei, potrivit mediafax.Roger Federer a defilat in…

- Șeful statului, Igor Dodon, a refuzat sa susțina, financiar, reprezentanta Moldovei la concursul Eurovision din acest, care va avea loc în Tel-Aviv, Israel. Declarația aparține finalistei, Ana Odobescu și a fost facuta în cadrul unei conferințe de presa, organizata, astazi, 2 mai.…

- Echipa de rugby in VII a Fiji a castigat duminica etapa a 7-a, de la Hong Kong, din cele 10 ale circuitului mondial, dupa ce a invins in finala Franta cu scorul de 21-7, relateaza AFP.Fiji, care a eliminat in sferturi Argentina (29-24) si SUA (28-19) in semifinale, a castigat pentru a cincea oara consecutiv…

- Dinamo și Dobrogea Constanța au caștigat primele meciuri din play-off la handbal masculin și sunt favorite sa joace in ultimul act, pentru titlu. Dobrogea Sud Constanța a obținut prima victorie in play-off, 28-23 cu Poli Timișoara, și are prima șansa la finala campionatului in Liga Zimbrilor. Meciul…

- Simona Halep (3 WTA) se lupta pentru un loc in semifinale la Miami Open cu chinezoaica Qiang Wang (18 WTA). In primul set, Halep s-a impus cu 6-4, dupa ce a condus cu 4-1, dupa 44 de minute. Halep a caștigat 3 mingi de break din cele 3 șanse avute.Daca va trece de asiatica, Halep va juca in…

- Simona Halep si-a aflat, vineri seara, adversara din finala turneului de la Doha (Qatar). Sambata, fostul lider mondial va sta fata in fata cu belgianca Elise Mertens (23 de ani, 21 WTA), cea care a invins-o in trei seturi pe Angelique Kerber. In drumul sau spre finala Elise Mertens a trecut de Katerina…

- Laura Bretan se bucura de un succes uriaș la doar 16 ani, vocea ei fiind remarcata la "America's Got Talent", dar și in sezonul 6 al show-ului "Romanii au talent", pe care l-a și caștigat. Urmatoarea ținta este Eurovisionul, ea dorindu-și sa reprezinte Romania la Tel Aviv. Finala naționala Eurovision…