Israel: 40 de medici şi farmacişti, arestaţi după ce au cumpărat diplome de licenţă false din Armenia Politia israeliana a arestat duminica zeci de medici si farmacisti sub suspiciunea de a fi cumparat diplome de licenta false din Armenia in contextul in care persoanele in cauza nu reusisera sa-si finalizeze studiile in alte tari europene, relateaza luni cotidianul Haaretz. Cei 40 de medici si farmacisti, arestati in intreaga tara, de la casele si locurile lor de munca, dintre care unii inca rezidenti, sunt suspectati ca s-au adresat unui agent israelian care i-a pus in contact cu institutii din Armenia dupa ce ei nu au reusit sa-si termine studiile in strainatate. Dupa o scurta perioada de timp,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana a arestat duminica zeci de medici si farmacisti sub suspiciunea de a fi cumparat diplome de licenta false din Armenia in contextul in care persoanele in cauza nu reusisera sa-si finalizeze studiile in alte tari europene,

- Politia israeliana a recomandat duminica inculparea premierului Benjamin Netanyahu si a sotiei sale pentru acte de coruptie, o situatie care va afecta din nou stabilitatea Guvernului israelian, relateaza publicatiile Haaretz si Times of Israel, scrie Mediafax.In afara de Benjamin Netanyahu…

- Polițiștii din Ilfov au facut, luni dimineața, patru percheziții in București, Ilfov și Dambovița, 39 de persoane suspectate de fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals și inșelaciune, fiind duse la audieri. Prejudiciul total cauzat este de peste 1.090.000 de lei, spun polițiștii.…

- Studiile de contabilitate ale sefului PSD, Liviu Dragnea, sunt puse sub semnul intrebarii de procurori care cer anularea actelor scolare, a adeverintelor si a diplomelor obtinute de parlamentar si de alte 200 de persoane.

- Mii de britanici au ieșit, sambata, pe strazile din Londra pentru a protesta fața de poziția guvernului Theresei May fața de schimbarile climatice. Protestatarii au blocat mai cinci poduri din Londra, iar poliția a avut mari batai de cap cu aceștia, incercand sa redeschida circulația intre cele doua…

- Foaia matricola emisa pe numele lui Liviu Dragnea a fost descoperita de anchetatori intr-un dosar privind o facultate fantoma care emitea diplome universitare. Audiat la DNA, politicianul confirma ca a fost la facultatea de contabili, dar in perioada 2003-2004 si nu-si mai aduce aminte mare lucru. De…

- Politia israeliana a anuntat joi ca au fost gasite suficiente dovezi pentru acuzarea avocatului primului ministru Benjamin Netanyahu si apropiat al acestuia, David Shimron, pentru fapte de coruptie, relataeza cotidianul Haaretz.

- Politia din sud-estul Angliei a arestat joi doi adolescenti de 15 ani, suspectati de "pregatire pentru acte teroriste", sugerand ca ei sunt "simpatizanti ai extremei drepte", informeaza dpa. Cei doi adolescen?...