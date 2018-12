Stiri pe aceeasi tema

- Au șocat o țara intreaga atunci prin alegerile lor pe „Insula iubirii”. Dupa ce Ionuț a ales sa ramana ispita in competiție, in detrimentul relației sale cu Mirela, mulți s-au intrebat daca drumul lor s-a oprit chiar acolo. Acum, avem și un raspuns.

- Cu siguranța, mulți dintre voi va aduceți aminte de celebrele scene fierbinți de la Insula iubirii, dintre Tomița și Deea, scrie viva.ro. Dupa ce a renunțat la rolul de ispita masculina, acesta și-a gasit alte preocupari. Barbatul vrea sa duca o viața buna, iar pentru asta muncește și și-a deschis…

- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs duminica pe insula Mindanao din sudul Filipine, relateaza EFE. In urma cutremurului nu au fost inregistrate victime sau daune materiale imediate. Epicentrul seismului a fost localizat la 598 kilometri adancime, conform datelor preliminare…

- Experiența din Thailanda a transformat-o pe Cati intr-o persoana cu totul diferita! Imaginile vazute cu Razvan, iubitul care considera ca a umilit-o public, i-au schimbat total atitudinea femeii care, la inceput, era doar cu gandul la barbatul de pe Purimuntra.

- Cel puțin 12 persoane au murit in urma inundațiilor puternice produse in insula Mallorca din Spania, dupa ce un rau a ieșit din matca in urma ploilor torențiale din ultimele zile, au anunțat oficialii locali, citați de BBC, potrivit Mediafax.Autoritațile au gasit joi corpurile a doua persoane,…

- Andreea și Gabi au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la „Insula iubirii”. Cei doi au parasit competiția dupa doar 72 de ore, cu tunete și fulgere. Ambii au fost criticați de fani dur, pentru comportamentele lor bizare.

- Un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs marti dimineata in insula Sumba din Indonezia, insa autoritatile nu au dat imediat informatii cu privire la victimele sau pagubele provocate, au anuntat mai multi oficial, relateaza site-ul agentiei Dpa, citeaza mediafax.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in insula Sulawesi din Indonezia, la o adancime de 18 kilometri, au transmis reprezentanții Institutului American de Geofizica (USGS), citați de publicația The Washington Post, potrivit Mediafax.Autoritațile au transmis…