Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ilioiu a criticat dur comportamentul lui Costas și al lui Adrian, de la „Insula Iubirii”. Amețiți de aburii alcoolului, luni, cei doi concurenți și-au adus aminte de iubitele lor, Denisa și Geanina, dar au facut totul pentru a le pune pe cele doua fete intr-o lumina extrem de proasta.

- Faptul ca s-a considerat mereu a fi un adevarat cuceritor ii da mari batai de cap acum lui Adrian, cel care este ținut sub papuc chiar de catre femeia de care s-a indragostit pe insula: Maria Ilioiu!

- Dupa o casnicie de aproape 11 ani cu Marius Aciu, Paula Chirila a ajuns la divorț. A suferit in tacere și și-a vazut de viața ei, pana cand a aparut Adrian, un barbat cu 16 ani mai tanar decat ea. Relația fostei prezentatoare TV cu iubitul tinerel a ajuns la final, iar acum iubește din nou! La doar…

- Maria Ilioiu este prima ispita din acest sezon care l-a facut pe barbatul pe care trebuia sa-l cucereasca sa-i pice, pur și simplu, la picioare! Dupa numai 5 ore in compania acesteia, Adrian nu s-a mai putut abține și a inceput sa se apropie tot mai mult de focoasa roșcata.

- Protest la Inalta Curte de Casați și Justiție inainte de judecarea ultimului termen din dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, unde unul din inculpați este liderul PSD, Liviu Dragnea."Timp de 2 ani am creat peste 15 evenimente la termenele acestui proces. Am fost prezenti pe ploaie,…

- In curand va incepe sezonul cinci, „Insula Iubirii”, iar ispitele Nicoleta, Mircea și Adrian au facut primele declarații despre unul dintre cele mai așteptate show-uri. „Si de data aceasta mi-am facut rolul. Sa il numim rol de data aceasta, pentru ca in patru am fost mult mai atent personal. De data…