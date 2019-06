Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra de la „Insula Iubirii” și iubitul ei au venit impreuna in platoul emisiunii de la Antena Stars, unde au vorbit despre relația lor. Fosta iubita a lui Aurel a povestit cum a fost ceruta in casatorie și de cat timp iși cunoaște viitorul soț. „M-a cerut dupa 6 luni de relație, ne cunoașteam de…

- Solista Elena Ionescu a devenit mama in luna august a anului trecut, apoi tot universul sau s-a concentrat asupra diamantului sau, micutul Razvan, asa cum a recunoscut-o in direct, la "Agentia VIP", moderata si prezentata de Cristi Brancu si Majda Aboulumosha.

- Pe Dana de la „Insula Iubirii” foarte multa lume o cunoaște și prin prisma faptului ca a fost dansatoare in clipurile diverșilor maneliști. Cu toate acestea, focoasa bruneta a povestit in platoul emisiunii „Agenția VIP” ca regreta ce a facut și ca acest lucru i-a adus o imagine foarte proasta in societate.

- In editia de saptamana aceasta,Teodora și-a invins frica de inalțime și s-a bucurat de premiul pe care l-a caștigat cu ispita Mircea. Bungee jumping a fost una dintre activitațile extreme de care au avut parte cei doi. Apoi, se pare ca relatia dintre cei doi a trecut la alt nivel!

- Fanii si familia sunt ingrijorati de starea de sanatate a artistei Corneliei Catanga Reginei muzicii lautaresti a fost invitata lui Cristi Brancu din aceasta seara, in cadrul emisiunii „Agentia VIP”.

- Ispita Nicoleta Dragne și Mirela Baniaș, fosta iubita a lui Ionuț Cojma au intrat in conflict, dupa ce blonda a declarat ca fosta concurenta face bani de pe seama internautilor cu o dieta periculoasa si luata de pe internet. „Eu am facut un live, eram cu Mircea ieri, vorbeam despre un stil de viata…

- Printre gravele acuzatii de la "Agentia VIP", Nicoleta Dragne a scapat un detaliu picant referitor la viata Mirelei Banias. Ca face nunta stiam toti, dar data exacta n-o stia nimeni. Ei bine, ispita de la "Insula Iubirii" a dezvaluit totul, in direct.

- In aceasta seara, la "Agentia VIP", Nicoleta Dragne, ispita de la "Insula Iubirii" a facut acuzatii grave la adresa Mirelei Banias. Blondina sustine ca dieta pe care o vinde este periculoasa, "luata de pe Google". Mirela nu a stat cu mainile in san si a reactionat!