Pe Dana de la „Insula Iubirii” foarte multa lume o cunoaște și prin prisma faptului ca a fost dansatoare in clipurile diverșilor maneliști. Cu toate acestea, focoasa bruneta a povestit in platoul emisiunii „Agenția VIP” ca regreta ce a facut și ca acest lucru i-a adus o imagine foarte proasta in societate.