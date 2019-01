Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu a confirmat cu subiect si predicat, Andi a recunoscut voalat ca a avut parte de momente intime si romantice in compania lui Hannelore, odata cu vizita facuta la targul de nunti din Timisoara, scrie spynews.ro. Citeste si "M-am CULCAT CU EL. Aia e..." Marturisire-SOC la "INSULA…

- Ispita Andi a decis sa dea cartie pe fata cu privire la mult dezbatutul subiect legat de noaptea fierbinte dintre el si Hannelore. Andi a fost invitat la "Star Matinal" de la Antena Stars, unde a vorbit despre ce s-a intamplat intre el si fosta nevasta a lui Bogdan.

- Despre cei doi au aparut speculații conform carora aceștia ar fi avut parte de o noapte fierbinte impreuna. "M-am culcat cu el. Aia e! Ma doare tare ce a facut Bogdan. Asta m-a facut sa ma intalnesc cu el aseara”, i-ar fi spus Hannelore unei prietene. Bogdan, fostul soț al lui Hannelore, a…

- Bogdan de la "Insula Iubirii" a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a marturisit fanilor ca are nevoie de cazare in Timișoara, pe o perioadta de o luna. ''Cineva in lista mea care ofera cazare in Timișoara pe o perioada de o luna incepand din data de 27 ianuarie? O camera sau o garsoniera? Mulțumesc'',…

- Apariție surpriza la un targ pentru mirese din Timișoara. Andreea, fosta iubita a lui Gabi de la "Insula Iubirii" i-a facut o vizita lui Hannelore, care iși prezenta colecția de rochii in cadrul evenimentului. Andreea a imbracat rochia de mireasa, iar Hannelore a avut grija ca bruneta sa arate perfect,…

- Reprezentanții Parohiei Ortodoxe din Blașcovici au postat, luni, pe Facebook, un apel catre enoriași sa ii ajute sa recupereze obiectele furate de hoți. „Iubiți credincioși, noaptea trecuta 30/31 decembrie 2018 Biserica noastra a fost sparta, au fost furate icoanele imparatești și…

- Palatul Culturii din Timisoara va deveni, miercuri seara, gazda unui eveniment inedit, intitulat "Noaptea alba a teatrului in comunism" (episodul I), care ofera celor interesati sansa de privi spre perioada in care de pe scena celor trei teatre care fiinteaza aici, roman, german si maghiar, se rosteau…

- Procurorii au stabilit ca Olteanu a comis fapta din gelozie. Individul era angajat ca șofer in Germania și in luna mai se afla acasa banuind ca soția il inșala. A ucis-o cu un cuțit in timpul unui scandal monstru, in noaptea de 23 spre 24 mai, iar cand a realizat fapta a incercat sa se sinucida.…