Isopan Est a lansat Leaf in Romania, cea mai noua tehnologie dezvoltata pentru panouri termoizolante, dedicata cladirilor sustenabile

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de elevi din Emiratele Arabe Unite care au renunțat la manuale pentru tehnologie participa la o competiție de robotica, menita sa elimine barierele actuale din procesul de invațare, informeaza The National.Imaginația elevilor, in competiție In timpul competiției de inteligența artificiala…

- DIH² a lansat primul apel pentru sprijinirea automatizarii companiilor din domeniul producției. In cadrul Conferinței Internaționale a Clusterelor din Transilvania ce va avea loc in perioada 19-20 Septembrie la Centrul Regional de Excelența pentru Industrii Creative (CREIC) se va organiza Local Robot…

- Multe spitale din Romania sunt in pericol de a se inchide, daca nu se pot moderniza. Pana la alocari bugetare și absorbție de fonduri europene, unele dintre acestea au beneficiat de donații de la persoane care...

- Universitatea de vara de la Tusnad a oferit oficialilor maghiari prilejul de a lansat mai multe atacuri la adresa autoritatilor din Romania, fiind luati la tinta cei de la guvernare, dar si serviciile secrete, pe care unii reprezentanti ai Budapestei le vad vinovate pentru scandalul de la Cimitirul…

- Exista o mare nevoie de infrastructura in Romania si inca este dificil sa ajungi in Transilvania, a declarat ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, cu prilejul participarii la o dezbatere organizata in cadrul Festivalului de Film si Istorii Rasnov. Acesta a marturisit ca i…

- Acțiunea iși propune sa faca publice poveștile mai multor pacienți cu imunodeficiența primara care au nevoie de tratament cu imunoglobulina, un medicament obținut din plasma umana, care, in Romania, inca nu se colecteaza. Dupa ce la finele lunii trecute a solicitat in cadrul unei dezbateri organizate…

- Consiliul Concurentei a lansat luni, 1 iulie, site-ul „Monitorul Preturilor pentru Carburanti”, ce va contine informatii despre tarifele carburantilor in marile lanturi de benzinarii din Romania. Dezvoltarea acestui sistem de monitorizare ii va ajuta pe consumatori, care vor putea alege produsele cu…

- Un producator englez a adus primul ruj pentru barbati in Romania si spune ca incearca sa raspunda nevoilor barbatilor romani, in cautarea unui produs care sa le completeze rutina de ingrijre si sa le puna in valoare trasaturile faciale.