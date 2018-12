Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Communio s-a infiintat in 2007 si incearca conservarea traditiilor, culturii si artei romanesti. Membrii asocietiei condusa de un medic de familie spun ca s-au infiintat din dorinta de a acoperi un vid de spiritualitate care face loc kitch-urilor si traditiilor de import, cu care copiii nostri…

- Facebook, Snapchat si Instagram pot sa nu fie benefice pentru bunastarea ta personala. Primul studiu care examineaza utilizarea mai multor platforme sociale arata ca exista o legatura cauzala intre timpul petrecut in aceste medii sociale si cresterea depresiei si singuratatii.

- Dana Elena Coteanu alias Dana Marijuana , in varsta de 36 de ani, a fost pe prima pagina a ziarelor, in urma cu 19 ani, cand a cucerit publicul, cu piesa de hip-hop ”Cea mai fidela fata”. In cartea ei, scrisa de Andrei Ruse, artista si-a deschis sufletul. Dana Marijuana a vorbit despre lupta cu depresia…

- Dana Marijuana a fost candva in varful muzicii romanexti, strElucind in lumina reflectoarelor. Anii au trecut, duce dorul scenei, insE orice incercare de a da din nou lovitura a fost sortitE execului. Ea revine insE in atentia fanilor cu cartea in care ixi povestexte viata, cu bune xi cu rele.

- Actrița Mara Wilson, copilul-vedeta din comediile „Matilda” și „Mrs. Doubtfire, a vorbit pentru prima oara despre diagnosticul cumplit pe care l-a primit la numai 12 ani. Vedeta, acum in varsta de 31 de ani, sufera de tulburare obsesiv-compulsiva (OCD) și vrea cu orice preț sa inlature stigmatele asociate…

- "Romania este divizata, iar eu vreau ca Romania sa fie unita, dar trebuie sa avem grija de un lucru. (...) Da, avem dialog, dar sa nu incercam, indiferent de grupul politic, sa ne invrajbim unii pe altii. Impreuna trebuie sa desenam, sa creionam viitorul Uniunii Europene incepand cu anul viitor.…

- Statuia din Parcul Mic din Dej a fost iluminata in roz luni seara, ca urmare a unei campanii de prevenire și lupta impotriva cancerului la san. Organizația Femeilor Liberale (OFL) din Dej s-a alaturat și in acest an campaniei de informare a populației privind prevenția și lupta impotriva cancerului…