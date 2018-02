Islanda vrea sa interzica circumcizia rituala, in ciuda protestelor iudeilor si musulmanilor Islanda este pe punctul de a deveni prima tara europeana care interzice circumcizia rituala, desi masura a fost criticata pentru ca ar incalca libertatile religioase.



Legea, aflata in prezent in Parlament, propune o pedeapsa cu inchisoarea de pana la sase ani pentru oricine realizeaza o circumcizie din alte motive decat cele medicale.



Proiectul a starnit un val de nemultumiri in randul mai multor lideri religiosi din Europa. Multi evrei si musulmani se tem ca aceasta problema ar putea deveni un punct de plecare pentru antisemitism si islamofobie, amintind de tensiunile create… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

