Islanda amendată pentru numirea discreționară a unor judecători Desemnarea validata in 2017 a acestor judecatori s-a inscris in cadrul constituirii noii Curti de Apel a tarii, la 1 ianuarie 2018. Comitetul insarcinat cu examinarea celor 37 de magistrati candidati a selectat 15 nume, care au fost prezentate ministrului justitiei islandeze, Sigridur Andersen. Aceasta a inlocuit patru magistrati cu altii care figurau intre cei 37 de candidati initiali, dar care nu fusesera selectati de comitet, acesta considerandu-i ''mai putin calificati''. Lista amendata de Sigridur Andersen a fost apoi validata ''in bloc'' cu majoritate in cadrul unui vot in parlament,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

