- Un islamist rezident in orasul american New York a fost condamnat pentru oferirea de asistenta logistica miscarii siite libaneze Hezbollah, informeaza agentia Associated Press si site-ul israelian Ynetnews.com potrivit mediafax. Ali Kourani a fost gasit vinovat de juratii unei instante judiciare…

- Anna Sorokin, o tanara din Germania care a patruns in cele mai inalte cercuri din New York dandu-se drept o moștenitoare bogata, a fost condamnata la cel puțin patru ani de inchisoare fiind acuzata ca a escrocat hoteluri, banci și companii din metropola americana. "Imi cer scuze pentru greșelile pe…

- New York da în judecata familia care deține compania care a creat OxyContin. New York se alatura astfel unei liste tot mai lungi a guvernelor care încearca sa stabileasca vinovația și gradul de responsabilitate al deținatorilor de companii producatoare de medicamente pentru criza naționala…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa preluata de Agerpres. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele…

- Istrate Stanescu are 54 de ani si, potrivit motivarii sentintei prin care a fost condamnat, a avut o scolarizare precara, urmand patru clase. Individul a fost judecat de instantele iesene pentru evaziune fiscala, fiind condamnat definitiv, la finele saptamanii trecute, la cinci ani de inchisoare cu…

- Cantareața americana Alicia Keys iși va lansa autobiografia, intitulata "More Myself", pe 5 noiembrie, prin intermediul editurii celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey, relateaza apnews.com, potrivit Mediafax.Editorii au descris volumul ca fiind "o perspectiva la 360 de grade"…

- New York va avea de vineri un nou obiectiv turistic. Este vorba de o structura de scari interconectate de pe care pot fi admirate raul Hudson si exclusivistul cartier Manhattan, scrie digi24.ro.Noul obiectiv, comparat cu un fagure de miere, are 16 etaje si 45 de metri inaltime.

- Ministrul venezuelean al Industriei, Tareck El Aissami, a fost inculpat la New York pentru ca a evitat sanctiuni ale Trezoreriei americane legate de traficul de droguri, a declarat procurorul federal din Manhattan, relateaza AFP.Tareck El Aissami "si-a folosit pozitia de putere pentru a se…