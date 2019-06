ISJ Teleorman: Proiecte de parteneriat strategic KA2

Stiri pe aceeasi tema

- "Consiliul European va reveni asupra acestei probleme pentru a ajunge la o decizie clara imediat ce va fi posibil si cel mai tarziu pana in octombrie 2019", au anuntat ministrii pentru afaceri externe ai tarilor din UE, in concluziile lor adoptate la finalul unei reuniuni la Luxemburg.Majoritatea…

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a co-prezidat, la 23 mai 2019, in calitate de Presedintie rotativa a Consiliului Uniunii Europene, cea de-a 28-a reuniune a Comitetului Africa, Caraibi, Pacific - Uniunea Europeana (ACP-UE) de cooperare pentru finantarea dezvoltarii, alaturi de ministrul afacerilor…

- Catalin Ilies, președintele Consiliului Județean al Elevilor Salaj, elev la Liceul Pedagogic “Gheorghe Șincai” Zalau, a obtinut premiul III la Concursul National de Proiecte ale Consiliilor de Elevi “Parteneriat in educație – Prezent și perspective”. Concursul, aflat la a XIX-a avut loc in perioada…

- Gazprom, companie responsabila pentru 5% din Produsul Intern Brut de 1.600 miliarde dolari al Rusiei, a informat ca in 2018 a inregistrat un profit net de 1.456 miliarde ruble (23 miliarde dolari), mai mult decat dublu comparativ cu un rezultat net de 714 miliarde ruble in 2017. Profitul operational…

- Comisarul european Corina Cretu, candidat pe lista Pro Romania pentru Parlamentul European, spune ca in fiecare tara din UE pentru un euro alocat din bani europeni sunt proiecte de trei euro, in timp ce Romania are bani necheltuiti si nu are proiecte, Cretu afirmand ca isi incheie mandatul la Comisia…

- In perioada 1-5 aprilie 2019, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman au participat la cea de-a patra intalnire transnaționala din cadrul proiectului de parteneriat strategic KA2, finantat de Comisia Europeana prin programul ERASMUS+ 2014-2020, „OUTSIDE THE CLASSROOMS: EXTRA-CURRICULAR…

- Patru elevi ai Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuța“ din Focșani au reprezentat Romania in cea de-a doua activitate de invațare/ predare/ formare prevazuta in Proiectul Erasmus+ Be buddy NOT Bully. Intalnirea cu reprezentanții țarilor partenere, respectiv Turcia, Spania, Lituania și Bulgaria, a avut…

- Comisia Europeana a aprobat finantari de aproape doua miliarde de euro pentru mai multe proiecte de infrastructura din Romania care vizeaza transportul public din Bucuresti, litoralul Marii Negre si sistemul de aprovizionare cu apa din judetul...