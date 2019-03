Stiri pe aceeasi tema

- "Scenele de crima de la doua moschei din Noua Zeelanda ii vor trezi pe jihadistii in adormire si ii vor motiva pe sustinatorii califatului sa se razbune", a transmis un purtator de cuvant al gruparii teroriste intr-o inregistrare audio de 44 de minute postata pe platforma media Nashir News, potrivit…

- Fortele Democratice Siriene (FDS), sustinute de SUA, care asediaza ultimul fief al organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in estul Siriei, au anuntat marti ca au capturat "157 de teroristi experimentati, majoritatea cetateni straini", relateaza Reuters preluata de Agerpres. Operatiunea…

- Gruparea extremista Statul Islamic a amenintat luni ca se va razbuna dupa atacul de vineri de la doua moschei din Noua Zeelanda, soldat cu 50 de morti, relateaza DPA. "Scenele de crima de la doua...

- Un purtator de cuvant al gruparii teroriste Statul Islamic a transmis, luni, printr-o inregistrare audio de 44 de minute postata pe platforma media Nashir News, ca se va razbuna dupa atacul de vineri de la doua moschei din Noua Zeelanda, in care au murit 50 de oameni. "Scenele de crima de la doua moschei…

- Gruparea extremista Statul Islamic a amenintat luni ca se va razbuna dupa atacul de vineri de la doua moschei din Noua Zeelanda, soldat cu 50 de morti, relateaza DPA preluata de Agerpres. "Scenele de crima de la doua moschei din Noua Zeelanda ii vor trezi pe jihadistii in adormire si ii vor…

- Gruparea extremista Statul Islamic a amenintat luni ca se va razbuna dupa atacul de vineri de la doua moschei din Noua Zeelanda, soldat cu 50 de morti, relateaza DPA. "Scenele de crima de la doua moschei din Noua Zeelanda ii vor trezi pe jihadistii in adormire si ii vor motiva pe sustinatorii califatului…

- Shamima Begum, adolescenta in varsta de 19 ani, care voia sa revina in Marea Britanie, dupa ce acum patru ani s-a alaturat gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in Siria, s-a declarat "socata" de decizia guvernului de la Londra de a-i retrage cetatenia britanica, potrivit unor informatii aparute, miercuri,…

- O tânara britanica de 19 ani care în 2015 a plecat în Siria pentru a se alatura Statului Islamic vrea sa se întoarca acum în Marea Britanie, chiar daca nu regreta nimic din ce a facut, potrivit propriei marturii facute jurnalistilor The Times. Ziariștii au întâlnit-o…