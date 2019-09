Stiri pe aceeasi tema

- Atentat groaznic. Baie de sange, bomba a fost plasata intr-un autobuz in care se aflau multe femei si copii. Doisprezece persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite. Doisprezece civili au fost ucisi in explozia unei bombe plasate intr-un autobuz la intrarea in orasul siit sfant Kerbala din…

- Doisprezece civili au fost ucisi, vineri, in explozia unei bombe plasate intr-un autobuz la intrarea in orasul siit sfant Kerbala din Irak, informeaza AFP, titreaza Agerpres. “Doisprezece civili au fost ucisi si alti cinci au fost raniti in explozia unei bombe, vineri seara, intr-un autobuz in Kerbala”,…

- "Doisprezece civili au fost ucisi si alti cinci au fost raniti in explozia unei bombe, vineri seara, intr-un autobuz in Kerbala", conform anuntului conducerii serviciului de sanatate al localitatii situate in centrul Irakului.Potrivit sursei citate, printre victime se afla femei si copii.…

- Cel putin noua persoane au murit in urma exploziei unei bombe la trecerea unui microbuz, in orasul irakian Kerbala, cu populatie majoritar siita, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene, potrivit Mediafax.Citește și: Atenție! Madalin Voicu caracaterizeaza in termeni duri…

- Un atentat sinucigas revendicat de talibani, care a facut cel putin cinci morti, a avut loc luni seara in centrul capitalei afgane Kabul, la scurt timp dupa o intalnire intre presedintele Ashraf Ghani si emisarul american Zalmay Khalilzad dedicata proiectului de acord de pace cu insurgentii afgani,…

- Cantareata americana Ariana Grande a marturisit ca este ''complet coplesita de emotii'' dupa ce a concertat din nou in Manchester, la doi ani de la atentatul sinucigas soldat cu moartea a 22 de persoane care participasera la concertul artistei, informeaza luni Press Association.…

- Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un atacator sinucigas in cursul unei ceremonii de nunta la Kabul, care a avut loc sambata seara. In urma acțiunii au murit 63 de p...

- Rețeaua extremista sunnita Stat Islamic a revendicat, duminica, atacul terorist sinucigaș comis in timpul unei nunți la Kabul, in urma caruia cel puțin 63 de persoane au decedat, iar alte 182 au fost ranite, informeaza postul american National Public Radio (NPR), conform Mediafax.Incidentul,…