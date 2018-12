Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Statul Islamic a revendicat atacul sinucigas comis la Ministerul Afacerilor Externe de la Tripoli si care s-a soldat cu trei morti, a anuntat marti Centrul american specializat in supravegherea miscarii jihadiste (SITE), relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Trei "soldati ai…

- Atentat terorist in ziua de Craciun. Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite.foto Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite marti, intr-un atac comis impotriva Ministerului Afacerilor Externe de la Tripoli si calificat drept „terorist” de autoritatile…

- Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg, in apropiere de Targul de Craciun. Potrivit serviciilor de urgența, o persoana a fost ucisa și alte trei ranite, anunța Reuters. "Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg", a scris municipalitatea pe Twitter, cerand oamenilor sa ramana in case. UPDATE:…