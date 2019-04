Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacurile cu bomba coordonate din Sri Lanka care au dus la moartea a 321 de persoane si au ranit alte 500. Anuntul a fost facut de agentia oficiala a gruparii, AMAQ, fara sa fie oferite dovezi in acest sens, scrie Haaretz.

- "Alaturi de intreaga Familie Regala, imi exprim consternarea si profunda durere pentru violenta care s-a abatut asupra multor oameni pasnici, localnici si straini, in orase din Sri Lanka. Atentatele din biserici si spatii publice din Sri Lanka, produse in ziua in care credinciosii catolici sarbatoreau…

- Papa Francisc a catalogat atacurile din Sri Lanka drept o violenta "nejustificata" si "inumana", relateaza EFE, informeaza Agerpres.Citește și: Alerta la bordul unui avion AirAsia: un pasager a murit "Vreau sa-mi exprim tristetea si apropierea fraterna fata de poporul din Sri Lanka.…

- Președintele SUA, Donald Trump, a comis o gafa de proporții, in mesajul prin care transmitea condoleanțe celor din Sri Lanka, ca urmare a atentatelor teroriste comise de Paște. Trump a spus in mesajul sau ca au murit 138 de milioane de oameni in acest atentat.Citește și: Tanarul care l-a ENERVAT…

- Președintele Donald Trump a comis o noua gafa atunci cand a incercat sa iși exprime condoleanțele pentru atentatele din Sri Lanka, in care au murit cel puțin 290 de persoane. Președintele SUA a scris ca „milioane de oameni” au murit in duminica de Paște, in Sri Lanka.

- Noua Zeelanda a anunțat ca interzice vanzarea armelor de asalt și semiautomate. Anunțul a fost facut de premier, la cateva zile de la atacul asupra a doua moschei din Christchurch, cand 50 de oameni au murit și zeci au fost raniți.

- Cel putin 20 de persoane, intre care angajati ai unui camp petrolifer si combatanti antijihadisti, au fost ucise joi in urma unui atentat comis in apropierea unei baze a aliantei arabo-kurde ce lupta impotriva gruparii Statul Islamic in estul Siriei, conform organizatiei neguvernamentale Observatorul…

- ATAC TERORIST de ultima ORA! Cinci oameni au murit și alți alți cațiva, raniți, dintre care cinci polițiști Cinci oameni au murit și alți alți cațiva, raniți, dintre care cinci polițiști, in cadrul unui atac armat care a avut loc intr-o localitate din apropiere de Cicago, relateaza CNN. VEZI:O oferta…