- Gruparea jihadista Statul Islamic a aratat luni prima inregistrare video cu liderul sau, Abu Bakr al-Baghdadi, dupa cea din 2014 publicata la cateva zile dupa declararea autointitulatului 'califat' in Irak si Siria, transmit dpa, Reuters si AFP.

- Autoritatile marocane au anuntat destructurarea unei "celule teroriste" formate din sase "sustinatori" ai gruparii Stat Islamic (SI) suspectati ca vor sa comita "acte teroriste", relateaza AFP marti potrivit Agerpres. Suspectii, cu varste cuprinse intre 22 si 28 de ani, au fost retinuti la…

- Multi sarbatoresc infrangerea gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in Siria si sfarsitul califatului sau auto-proclamat, dar pericolul reprezentat de SI persista, potrivit unor experti, care subliniaza ca gruparea extremista s-ar putea relansa, scrie dpa intr-o corespondenta din Beirut. "Factorii care…

- Abu Bakr al-Baghdadi, cel mai cautat om din lume, si-a pierdut "califatul" si acum s-ar afla in desertul sirian, in timp ce gruparea sa Stat Islamic (SI), care a fost infranta si a pierdut ultimul teritoriu pe care il controla in Siria, nu mai este decat un grup imprastiat de celule clandestine,…

- Guvernul danez sustine ca nu ii poate impiedica pe cetatenii sai care au calatorit peste hotare pentru a lupta in slujba gruparii teroriste Stat Islamic (SI) sa se intoarca acasa, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Cristi Danileț anunța o revolta FARA PRECEDENT a magistraților la adresa lui…

- O adolescenta care vrea sa revina in Marea Britanie dupa ce acum patru ani s-a alaturat gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in Siria s-a declarat "socata" de decizia guvernului de la Londra de a o lasa fara cetatenia britanica, potrivit unor informatii aparute miercuri in mass-media, preluate de…

- Statul Islamic este pe cale sa-si piarda ultimul bastion de pe malurile Eufratului in Siria, insa desi vremea sa de stapanire teritoriala a trecut pentru moment, exista o viziune aproape universala ca gruparea jihadista inca ramane o amenintare, scrie Reuters.

- Ministrul britanic pentru Securitate, Ben Wallace, a declarat, marti, ca John Cantlie, un jurnalist din Marea Britanie care a fost luat ostatic in Siria in 2012 si a aparut in mai multe filme de propaganda ale ISIS in timpul captvitatii sale, ar putea fi in viata.