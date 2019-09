"Simti un gol in stomac. Eu sunt la sfarsitul carierei dar pentru colegii mei care mai au inca cativa zeci de ani pana la pensie este dureros", spune Gerard Chanquoi, care la cei 61 de ani ai sai a petrecut 35 in serviciul France Tabac.



Infiintata la Sarlat (sud-vestul Frantei), in fieful traditional al productiei de tutun din Franta, aceasta fosta stea a economiei locale care se intinde pe 10 hectare asigura din 1985 procesarea primara a frunzelor de tutun venite din toata Franta. Dupa mai multe proceduri, de la uscare si pana la sortare, tutunul brut iesea la final in fasii gata…