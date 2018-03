Stiri pe aceeasi tema

- Andra este una dintre cele mai iubite voci din industria muzicala romaneasca, ce reușește sa adune, la fiecare concert, mii de oameni din toate colțurile țarii. Pe langa cariera de succes pe care o deține, vedeta se bucura și de viața perfecta de familie, in compania soțului sau, Catalin Maruța, și…

- Un vasluian declarat mort de judecatori, desi e viu, a pierdut procesul prin intermediul caruia incerca sa isi recupereze identitatea. Omul a fost mult timp plecat la munca in strainatate si nu a tinut legatura cu familia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar din Pitesti a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru ca si-a santajat fosta iubita cu un film compromitator. Politia i-a organizat un flagrant si l-a prins in timp ce o talharea pe fata. Decizia Judecatoriei Pitesti poate fi atacata cu apel.

- In luna martie, au cuvantul femeile! Femei active, implicate in viața comunitații bacauane, femei dedicate profesiei și familiei. Noua dintre acestea au participat, ca invitate și partenere, la intalnirea organizata de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) Bacau și gazduit de Green Park, vineri seara.…

- Viața unui spion, cu atat mai mult a unui spion dublu sau considerat tradator de catre statul sau autoritar sau revanșist, nu mai face doi bani. Nici la arestare, nici in inchisoare, nici dupa ce e schimbat. Mai ales dupa ce e schimbat.

- Cine nu si-o aminteste pe Analia Selis, cantareata care facea furori in urma cu cativa ani? Nu si-a schimbat meseria, dar a ales sa se dedice mai multe familiei pentru ca a devenit mama de doua ori, iar micutii ai nevoie de ea tot timpul.

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita, in urma unui grav accident rutier petrecut luni la orele pranzului. In incercarea de a nu intra in coliziune cu un autoturism care-i circula in fața, șoferul grabit al unei autoutilitare a patruns pe contrasens, unde a izbit violent un autoturism care…

- Un barbat a murit și o femeie a fost ranita, in urma unui accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme. Impactul s-a produs pe un drum din localitatea Doroteia, astazi la pranz, in urma acestuia un barbat a ramas incarcerat in autoturism, in stare de inconștiența. La fața locului a ajuns…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- Calin Geambasu nu pare ca are de gand sa puna capat scandalului cu tatal sau. Artistul se declara dezamagit de comportamentul parintilor sai si nu vrea sa renunte la afirmatiile pe care le face despre acestia.

- Un barbat din judetul Constanta care a baut solutie de curatat aragazul a fost transportat noaptea trecuta cu ajutorul unei senilate la granita cu Bulgaria, de unde a fost preluat de un echipaj medical din...

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Ion I. C. Bratianu a fost una dintre cele mai complexe si controversate personalitati politice…

- Un barbat a fost prins in flagrant de catre ofiterii de investigare a fraudelor economice, in timp ce transporta un lot de 70 de sticle de alcool, cu timbre de acciz contrafacute și fara documente care ar putea demonstra proveniența acestuia.

- Un barbat si o femeie si-au pierdut viata atunci cand casa lor din cartierul sarac Quintino s-a prabusit in timpul noptii. A treia persoana decedata in timpul furtunii este un politist a carui masina a fost zdrobita de un arbore, in cartierul Realengo, din nordul orasului, a informat DPA.Potrivit…

- Multi dintre supravietuitorii atacului au marturisit joi ca Aaron Feis a fost cel care le-a salvat viata. Antrenor de fotbal american si paznic la scoala, acesta i-a aparat pe copii cu propriul trup, pe care l-a pus scut in fata gloantelor trase de Nicolas Cruz. Pe langa faptul ca i-a aparat…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Kentucky a contractat o bacterie foarte agresiva care-i putea sa-i puna in pericol viața, dupa ce a inceput sa-și trosneasca degetele, spun medicii. Omul iși trosnea atat de tare degetele incat și-a deschis o rana, ceea ce a pemrmis bacteriei sa intre in organism.…

- Un barbat de 45 de ani din Dambovita a decis sa-si puna capat zilelor dupa ce familia l-a parasit. Se pare ca era mare amator de jocuri de noroc, iar sotia si copiii l-au abandonat, satui sa vada cum pierdea bani. (VEZI SI: Un tanar sportiv din Olt s-a spanzurat pentru ca a pierdut banii la pacanele)

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar, de 21 de ani, din Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. Conform oamenilor legii, la data de 2 februarie, în jurul orei 23:00,…

- Edwin Jackson, aparatorul echipei de fotbal american Indianapolis Colts, a incetat din viata la varsta de 26 ani, in urma unui accident rutier produs duminica, informeaza agentia EFE. Jackson calatorea la bordul unui vehicul Uber, pe o autostrada din Indiana, in momentul in care a inceput…

- Au trecut mai bine de zece ani de cand a decis sa renunțe la carne, iar acest lucru i-a adus numai beneficii. Petru Paun, actorul care poate fi urmarit de telespectatorii Antenei 1 in cadrul serialului „Fructul oprit”, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, este adeptul unei vieți sanatoase, propunandu-și…

- De cand a ramas insarcinata, Laura Cosoi este mai fericita ca niciodata. Chiar daca nu-i plac parintii, vedeta are tot dragul pentru copii. Viitoarea mamica urmeaza sa aduca pe lume o fetita la sfarsitul lunii mai. Deși toata lumea ii spune sa stea mai linistita pentru ca trebuie sa aiba grija de sarcina,…

- Miracolele sunt rare, iar atunci cand te afli intr-o situatie in care gasesti 20 de milioane de dolari, nu stii cum sa reactionezi. Dar, imagineaza-ti cum este atunci cand dai peste o suma de 500,000 de ori mai valoaroasa ca acest numar.

- Cum s-a schimbat viața lui Tuncay Ozturk dupa divorțul de Andreea Marin. Medicul marturisește ca in prezent se concentreaza doar pe cariera și nu are o iubita. Mai mult, acesta a infirmat zvonurile cum ca intre el și Sandra, fosta asistenta, ar fi fost o poveste de iubire, așa cum s-a spus. „Sunt foarte…

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- "Am intervenit la un pacient care era in spatele meu in avion si care incepuse sa se sufoce, incepuse sa devina cianotic. L-am scos din scaun cu ajutorul unui pasager si i-am aplicat masurile de resuscitare, i-am eliberat caile respiratorii - ca erau pline de secretii. Practic, se ineca cu propriile…

- S-au scurs momente infioratoare intr-un cartier din sectorul 2 al Capitalei! Un barbat a fost lovit de un tramvai, iar trupul sau a ajuns sub unul dintre vagoane. Unul dintre martori a sunat disperat la 112, iar in prezent, victima se afla in mainile medicilor.

- Intamplare ca in filme! Indragita artista Steliana Sima a dezvaluit detalii socante despre un episod care i-a schimbat viata. I s-a spus ca trebuie sa fie operata si sa urmeze tratamentul specific, iar cand credea ca nu mai are nicio scapare, a aflat ca, de fapt, medicul se inselase in privinta diagnosticului.

- Emil, un barbat de 67 de ani din Bellville, Texas, a cumparat o comoda veche de 125 de ani, de la cineva care isi facea curatenie in garaj. A platit 100 de dolari pe articolul de mobila, intrucit era din lemn masiv, iar clientul a considerat ca "marfa" merita aceasta suma. A ridicat comoda impreuna…

- Iulia Vantur (37 de ani) a lansat un nou videoclip, dupa ce anul trecut a filmat proiectul „Every Night and Day”, care a fost tare bine primit la Bollywood. Vedeta a colaborat pentru piesa „Harjai – your love song” cu artistul indian Maniesh Paul.

- Medicul Leon Danaila a comentat pe marginea profesiei de chirurg și a sacrificiilor pe care trebuie sa le faca acesta. Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania , a fost invitat la emisiunea „Rai da buni”, de la postul de televiziune Antena Stars. Leon Danaila, care este și senator…

- Alex, tanarul cueritor din noul serial care a avut premiera in aceasta seara, este health coach și model internațional, in viața reala. Iar din aceasta seara toate perechile de ochi feminini vor fi pe el. Cucerește cu un singur zambet, iar sticla il iubește, clar!

- Anamaria Prodan este o persoana nonconformista si adora schimbarile. In ultima vreme, dupa ce a renuntat la coafura tip palmier, care a consacrat-o, vedeta si-a schimbat de mai multe ori look-ul. Se pare ca timpul trece in favoarea ei, vedeta arata aproape la fel, ca acum opt ani de zile, doar ca si-a…

- Un barbat din localitatea Lazu, județul Constanța, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Constanțeanul este acuzat ca și-a lasat fiul vitreg infirm pe viața, dupa ce, in prima zi a noului an, l-a lovit in cap cu o bara metalica, scrie libertatea.ro.

- Dupa ce a devenit anul acesta autorul unei carti cu fericirea in titlu (“Fericirea e un ac de siguranta”, Curtea Veche Publishing), Razvan Exarhu s-a reintors la prima dragoste – radioul. Se trezește dis-de-dimineața pentru matinalul de la Rock FM, unde invita oameni care sunt dispuși sa rada și de…

- Un barbat dornic de senzatii tari si-a gasit sfarsitul in cel mai cumplit mod, decapitat! Victima zbura cu parapanta si a fost nevoit sa aterizeze fortat. Si-a pierdut viata insa intr-o fractiune de secunda la contactul cu solul.

- Jurnalistul Alex Nedea a povestit, pe Recorder.ro, despre cum a incercat sa salveze un barbat care, beat fiind, a intrat in raul Bahlui si a fost la un pas de moarte. Nedea a facut referire la reactia autoritatilor, in legatura cu faptul ca victima se afla sub influenta alcoolului.

- Un somer invalid, care traia in saracie, a aflat ca a fost dintotdeauna milionar. O patura din podul bunicii i-a schimbat viata. Viata lui Loren Krytzer s-a schimbat in mod definitiv atunci cind si-a dat seama ca o patura veche de peste 200 de ani, apartinind tribului Navajo, stringea praf in sufrageria…

- Francisco Nunez Oliviera pare ca a descoperit secretul longebitatii. Spaniolul a ajuns la 113 ani, iar recordul sau a fost omologat de Cartea Recordurilor. De curand, acesta a acordat un interviu cotidianului The Local in care a vorbit despre viata lui.

- Valentin Sanfira este unul dintre cei mai in voga artisti de muzica populara tara care reuseste sa aduca multa bucurie prin cantecele sale. Acesta a implinit varsta de 28 de ani si a fost invitat in platoul emisiunii "Acces Direct", unde a povestit despre suferinta sa din dragoste.

- Intervenție de urgența in urma cu cateva momente la Navodari. Un barbat de 40 de ani s-a aruncat in fața trenului și a scapat cu viața. Trenul i-a retezat un picior, iar echipajul SMURD incearca acum sa-l stabilizeze. Un barbat in varsta de 40 de ani din Navodari a vrut, joi, in jurul pranzului, sa-și…

- Apar date noi in ancheta privind moartea celor doi soti din Iasi. Politistii spun ca directorul bibliotecii centrale universitare din Iasi si sotia acestuia s-ar fi sinucis, la cateva ore distanta unul de celalalt. Initial anchetatorii au crezut ca este vorba de o crima urmata de o sinucidere.

- Parinții care muncesc par sa se afle sub controlul subtil al unui complex legat de timpul de calitate in familie. Este susținut de o rețea de afaceri, carți și alte interese comerciale care fac timpul de calitate sa fie la fel de important ca apa și aerul.