- Soția barbatului care a fost ucis in parcul din Faget de catre Ionel Boldea s-a stins, astazi, la secția ATI a Spitalului Județean din Timișoara. Femeia a fost transportata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta cu bestialitate de individul care se afla sub influența drogurilor. ”Icoana de argint…

- Povestile despre pescari si vanatori, spuse cu mult patos, umor, dar si exagerare, starnesc mereu hohote de ras. Pe seama peripetiilor acestora, s-au nascut nenumarate bancuri. Iata o selectie cu cele mai bune bancuri care ii au in prim plan pe pescari si vanatori.

- Cand Natașa era mica, tatal sau obișnuia sa-i ceara sa se joace de-a ”lingurile”, o poziție intima, in care unul dintre parteneri sta ghemuit pe o parte, iar celalalt se poziționeaza in spatele...

- Elena și soțul sau locuiesc in Spania și au o fetița de opt ani. Tanara femeia, era insarcinata cu cel de-al doilea copil, in șase luni. Intr-o zi, cand s-a intors de la munca barbatul a avut...

- Soțul unui procuror din Manhattan, Statele Unite, ar putea ajunge in inchisoare, dupa ce el și soția sa au montat camere ascunse prin casa și au filmat-o pe dadaca, angajata sa aiba grija de copiii lor, in timp ce se dezbraca și iși facea duș.

- O echipa internaționala de cercetatori trage un semnal de alarma asupra schimbarilor climatice care ar putea sa transforme Pamântul într-o sera. Cum explica specialiștii acest fenomen.

- Acuzatiile vin din partea sotiei barbatului (care este preot), ambii aflandu-se in proces de divort. Astfel, se pare ca femeia a descoperit ca acesta montase camere de supraveghere in camera de baie si a filmat-o pe sora sa (cumnata preotului) in varsta de 16 ani, pastrand filmuletele. Potrivit replicaonlinero,…