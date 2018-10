Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Nicolae Robu pare hotarat sa imbunatateasca transportul in comun. Cresterea calitatii serviciilor oferite ar urma sa se produca si ca urmare ... The post Locuinte sociale pentru moldoveni, trotinete pentru timisoreni appeared first on Renasterea banateana .

- Timp de zece zile, intre 8 si 19 octombrie 2018, peste 200 de angajati ai companiei Celestica s-au inscris intr-un proiect realizat in colaborare cu asociatia Habitat pentru Umanitate Beius. Ei si-au propus sa ridice patru locuinte prin munca voluntara pentru tot atatea familii care nu au…

- Multi tineri europeni se simt exclusi de pe piata imobiliara, iar tinerii din Romania si din alte cateva tari dau chiar si jumatate din venituri pe chirie sau rata casei, ceea ce ii face sa fie pesimisti cu privire la viitor, sustine Maria Ferreira, senior economist la ING.

- Politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul I.P.J. Constanta au desfasurat la data de 5 septembrie a.c., activitati de prevenire a furturilor din locuinte, pe raza municipiului Constanta. Activitatea are rolul de a preveni cetatenii sa ajunga victimele unor astfel de fapte,…

- Mizerie de nedescris in cartierul 2 Moldoveni, in spatele blocurilor de locuinte sociale. Angajatii Primariei au inceaut curatenia generala, dar ii avertizeaza pe locatari ca vor primi amenzi daca mai arunca sacii cu gunoi menajer de la etaj.

- Polițiștii de imigrari din Covasna, in urma acțiunilor intreprinse, au depistat un barbat și o femeie, din Republica Moldova, ce desfașurau activitați lucrative, fara a avea aviz de munca, la o ferma de animale ce aparține unui cetațean roman. Proprietarul a fost sancționat cu amenda in…

- Fostul șef al Inspectoratului Fiscal de Stat Ion Prisacaru susține reforma fiscala adoptata recent de Parlament, care prevede impozite pe venit mai mici pentru angajati, taxe reduse pentru anumite categorii de afaceri, dar si declararea voluntara a bunurilor.