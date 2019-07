Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP), proaspatul campion de la Wimbledon, n-ar trece prin cele mai fericite momente in casnicia cu Jelena, soția sa, alaturi de care are doi copii. The Sun a scris ieri despre o posibila fisura aparuta in relația lor, cauzata de faptul ca Jelena, 33 de ani, nu a asistat…

- Novak Djokovic (1 ATP, 32 de ani) l-a invins Roger Federer (3 ATP, 37 de ani) , scor 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12 (7-3), intr-o finala epica la Wimbledon, de 5 ore și 2 minute! Vezi AICI cronica finalei dintre Djokovic și Federer Roger a fost superior la toate capitolele in finala de duminica, mai…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, invins duminica in finala de la Wimbledon de sarbul Novak Djokovic, a declarat ca are sentimentul ca a ''ratat o oportunitate incredibila'' de a castiga cel de-al 21-lea sau titlu de Mare Slem, potrivit Agerpres. Federer a avut doua mingi de meci la 9-8 in…

- Novak Djokovic a câștigat al cincilea titlu la Wimbledon, dupa o finala istorica disputata împotriva lui Roger Federer. Nole recunoaște ca nu s-a aflat la cel mai înalt nivel și ca regreta ca unul dintre jucatori trebuie sa piarda într-un asemenea meci (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12).VIDEO…

- Finala masculina de la Wimbledon dintre Novak Djokovic (1 ATP) și Roger Federer (3 ATP) e una epica. Jurnalistul Ben Rothenberg a iscat insa o controversa, sugerand un dublu-standard din partea organizatorilor. „Djokovic a caștigat doar 12 puncte in setul secund, mai puține decat Tomic in oricare dintre…

- Finala masculina la Wimbledon este astazi la ora 16.00, pe terenul central din cadrul complexului All England Club. In finala se intrec doi titani a tenisului mondial: sarbul Novak Djokovic si elvetianul Roger Federer.

- Novak Djokovic (1 ATP, 32 de ani) s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce l-a invins pe belgianul David Goffin (23 ATP, 28 de ani), scor 6-4, 6-0, 6-2. Deși a pierdut, Goffin a fost protagonistul unui punct superb la care a luat parte și Djokovic. Belgianul a lovit primul mingea printre…

- Croatul Goran Ivanisevic, castigator al turneului de la Wimbledon in 2001, se afla alaturi de Novak Djokovic (1 ATP) in prima saptamana a Grand Slam-ului londonez, pentru a-l ajuta in incercarea de a-și apara titlul cucerit anul trecut. Ivanisevic a vorbit despre colaborarea cu liderul mondial, declarand…