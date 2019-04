Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 apr – Sputnik. Potrivit inginerilor de securitate citati de ziarul Seattle Times, analiza sistemului de securitate al avionului Boeing 737 MAX a dezvaluit unele defecte tehnice, care ar putea avea legatura cu prabusirea în martie a avionului de la Ethiopian Airlines și cea…

- Alerta la principala gara din Auckland, unde doua genți suspecte au fost gasite, la scurt timp dupa atacurile de la moschei, in care 49 de persoane au murit. Mai multe strazi au fost blocate și civilii...

- Atac armat in Noua Zeelanda. Cel puțin 27 de oameni au murit dupa ce un barbat a inceput sa traga cu pușca, intr-o moschee din Christchurch. Ucigașul a transmis carnagiul live, pe internet. Atacatorul, cu numele Brenton Tarrant pe Twitter, a intrat in moscheea Al Noor in jurul orei 13:30 (ora locala),…

- Ozzy Osbourne si-a anulat o serie de concerte pe care urma sa le sustina in cadrul unui turneu pentru a se reface dupa pneumonie, relateaza marti Press Association care citeaza contul de Twitter al muzicianului, scrie Agerpres. Spectacolele pe care Ozzy le avea programate in Australia, Noua…

- O tanara model, Alli MacDonnell, a fost gasita fara suflare in propria ei locuința din Irlanda. Tanara avea doar 37 de ani și era mama a patru copii. Alli era foarte implicata in diverse campanii ...

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (18 ani) a fost invinsa in trei seturi, 2-6, 7-5, 6-1, de germanca Julia Goerges, campioana en titre si favorita numarul 2, duminica, in finala turneului feminin de tenis de la Auckland (Noua Zeelanda). Andreescu, numarul 152 mondial inaintea acestei…

