- Simona Halep, 28 de ani, 5 WTA, nu va participa la turneul de la Moscova (Rusia), programat intre 14 și 20 octombrie, din cauza problemelor de sanatate. Sportiva din Constanța acuza dureri la spate și nu poate juca la Kremlin Cup, dupa ce s-a retras de la Wuhan in timpul meciului cu Elena Rybakina…

- Simona Halep (28 de ani; locul 5 in clasamentul WTA) s-a retras de la turneul de la Moscova - Cupa Kremlinului. Potrivit informațiilor aparute, decizia a fost luata ca urmare a problemelor de sanatate.Din cauza durerilor in zona spatelui, romanca a fost obligata sa se retraga și de la turneul…

- Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) nu va participa la turneul de la Moscova, programat sa inceapa pe 14 octombrie. Motivul e reprezentat de problemele de la spate cu care Simona Halep s-a confruntat in segmentul asiatic din calendar. Jucatoarea noastra s-a retras de la Wuhan, in timpul meciului cu Elena…

- A fost antrenorul Simonei în perioada 2008-2012, având o contribuție importanta la formarea fostului lider mondial. Firicel Tomai a explicat ca problemele Simonei Halep cu spatele dateaza înca acum mulți ani. "Are o problema importanta, la aceeași vertebra, si este din 2008. Avea…

- Simona Halep și-a serbat ziua la Marele Zid Chinezesc. Tenismena implinește astazi varsta de 28 de ani și a ales sa sarbatoreasca alaturi de cativa prieteni, dar și de iubitul sau, Toni Iuruc. Simona Halep a desfacut o sticla de șampanie și a ciocnit alaturi de prietenii sai și de iubitul sau. Sportiva…

- Simona Halep a ales sa-și serbeze cei 28 de ani pe care ii implinește vineri pe Marele Zid chinezesc. Insoțita de staff, dar și de prietenul sau, Toni Iuruc, Simona a petrecut cateva ore pe impozanta construcție asiatica. Simona a ”carat” pe Marele Zid și o sticla de șampanie, pe care a desfacut-o,…

- Simona Halep (27 de ani) a acuzat probleme inca din startul meciului, fiind vizibil incomodata in momentul in care incerca sa serveasca. Deși a condus cu 4-2, Elena Rybakina a caștigat urmatoarele trei game-uri, moment in care Simona Halep a cerut intervenția fizioterapeutului. Simona Halep,…

- Simona Halep a ajuns in China, acolo unde, saptamana viitoare, va juca la turneul WTA de la Wuhan. Pentru tenismena constanteana, urmeaza apoi turneul de la Beijing, programat in perioada 28 septembrie - 6 octombrie, dupa care sportiva de la malul marii va parasi Asia. A sasea jucatoare a lumii va fi…