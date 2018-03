Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, 12 martie, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. “Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea…

- Prezent la intanirea de la Pitești cu membrii afiliați din județul Argeș, Ionuț Lupescu, candidat la președinția FRF le-a transmis acestora ca vrea ca, pana la sfarșitul anului, sa ajunga in Parlament cu o lege care sa creeze condițiile pentru dezvoltarea sportului. Ionuț Lupescu: ”Sunt foarte increzator…

- Atunci cand vine vorba de studii universitare (si dincolo), invatatul traditional nu ajuta, ci modul in care inveti face diferenta. Problema este ca exista multe moduri prin care se poate invata, dar putine sunt sustinute de stiinta....

- Protest in fața Palatului Administrativ din Timișoara, cladire care adapostește Prefectura și Consiliul Județean Timiș. Angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș au ieșit in strada sa-și ceara sporurile inapoi, dupa ce consilierii județeni au votat un buget fara…

- Oamenii care protesteaza, miercuri, in fata sediului CEO din Targu-Jiu fie sunt liberi, fie in concediu. "Suntem zece muncitori de la Cariera Rosiuta. Nemultumirea este neacordarea claselor de salarii. S-a promis ca salariile mici vor creste. Au crescut tot cele mari si cele mici au ramas…

- Presedintele PSD Targu Jiu, Aurel Popescu, a spus ca el este multumit de activitatea politica a lui Ion Isfan. Afirmatia a venit la cateva zile dupa ce conducerea PSD Gorj a propus suspendarea lui Isfan din functia de vicepresedinte al PS...

- Aurel Popescu, președintele PSD Targu-Jiu a explicat astazi motivele pentru care s-a abținut de la votul din Biroul Permanent Județean al partidului in care s-a votat propunerea de suspendare din funcția de vicepreședinte al lui Ion Ișfan. Aurel Popescu susține ca, din punctul sau de vedere nu are ce…

- Pesedistii gorjeni s-au intalnit astazi intr-o sedinta a Comitetului Executiv pentru a stabili lista cu delegati la Congresul de alegeri al Organizatiei Centrale. Potrivit lui Florin Carciumaru, presedintele PSD Gorj, pe langa lista cu delegati care vor face deplasarea la congresul din Bucuresti, in…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, Ion Isfan, va afla maine daca va mai oocupa sau nu un post de vicepresedinte la PSD Targu Jiu. Biroul Politic al PSD Gorj a propus saptamana trecuta sanctionarea lui Ion Isfan pentru ca a afectat imaginea partidului prin relatia proasta pe care o are cu personalul…

- Presedinele executiv al PSD Gorj, Mihai Weber, este revoltat in legatura cu modul in care social-democratii din filiala locala Targu Jiu au rezolvat situatia lui Ion Isfan, seful Inspectoratului Scolar Judetean. Parlamentarul sustine ca este de neacceptat ceea ce s-a intamplat la sedinta in care a fost…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, Ion Isfan, a dat ieri socoteala pe linie politica si a raspuns intrebarilor colegilor sai din PSD Targu Jiu. Isfan a generat o serie de nemultumiri in randul social-democratilor care au spus ca a prejudiciat imaginea partidului, in urma relatiei proaste pe…

- Activitatea politica a sefului Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, Ion Isfan, va fi analizata astazi in cadrul unei sedinte a PSD Targu Jiu. Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Targu Jiu si presedintele Organizatiei Municipale a PSD, a declarat ca in sedinta de astazi va fi analizata activitatea…

- Social-democratii gorjeni recunosc faptul ca partidul a scazut in sondaje. Vicepresedintele PSD Gorj, Aurel Popescu, a declarat ca unul din motive este legat si de schimbarea Guvernului care ar fi generat o stare de nemultumire in randul populatiei. De asemenea, problemele legate de salarizare ar fi…

- Ca urmare a defectarii locomotivei trenului Regio 2092, care circula miercuri dimineata pe ruta Targu Jiu – Craiova, pasagerii din vagoane s-au vazut nevoiti sa astepte sa ajunga o alta locomotiva, chemata in ajutor. Problema a aparut pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Craiova, la iesirea din…

- Fostul presedinte de la Pandurii, Marin Condescu, sustine ca sunt probleme la noul stadion din Targu Jiu, pe care autoritatile se fac ca nu le vad. „Confortul spectatorului, in acest moment, nu este cel mai bun pentru un spectacol d...

- Conducta din cauza careia sute de apartament si case, conform reprezentantilor Aparegio, au ramas fara apa, este veche de 50-60 de ani, fiind rodata pe interior. Va dura cateva ore pana la remedierea problemei, sustine Traian Patrascoiu, directorul Aparegio. O conducta veche de aproape 60 de…

- Sunt probleme pe calea ferata in judetul Mehedinti unde un tren privat de marfa a deraiat joi dimineata. CFR a anuntat ca traficul feroviar este afectat in urma acestui accident, astfel ca cei care doresc sa mearga spre Bucuresti sau sa ajunga la Lugoj din Capitala, vor avea ceva probleme. ”Trenurile…

- Asociatia Pro Animals din Finlanda a trimis o scrisoare autoritatilor din Targu Jiu, in care reclama conditiile mizere din adapostul pentru cainii fara stapan. Scrisoarea este trimisa primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, si directorului Directiei Sanitar-Veterniare Gorj, Nicolae Calescu, ...

- Edilii din Targu Jiu vor sa concesioneze terenul din fata Complexului Rodna, de langa Piata Centrala. Primarul Marcel Romanescu se opune si doreste infiintarea unei parcari de catre primarie. Edilii din Targu Jiu sunt pusi in momentul de fata sa ...

- Ministrul Educatiei a anuntat ca a fost stabilit bugetul pentru salariile cadrelor didactice si personalului din sistemul preuniversitar, astfel, pana la sfarsitul anului 2018, MEN va aloca peste 14,7 miliarde de lei. Din acestia, aproximativ 14 miliarde ajung prin intermediul consiliilor locale,…

- Angajații Centrului de Transfuzii din Targu Jiu amenința cu proteste. Susțin ca muncesc prea mult in comparație cu banii pe care ii primesc. In plus, niciun salariat nu beneficiaza de vreun spor. Asta deși lucreaza cu sa...

- Prezent astazi la Targu-Jiu, unde a participat la o dezbatere regionala privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei, ministrul Liviu Pop a incercat sa lamureasca problema sporului de calculator. Acesta a precizat ca acordarea sau nu a sporului de condiții vatamatoare personalului…

- Liviu Pop a precizat ca, din datele pe care le are in acest moment, exista toate avizele pentru respectiva reglementare, punctand totodata faptul ca s-a intarziat nepermis de mult aceasta hotarare. Declaratiile sale au venit in contextul in care mai multi directori de scoli si dascali din…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni, la Targu-Jiu, ca joi va fi data Hotararea de Guvern care va reglementa toate sporurile in sistemul de invatamant preuniversitar. Pop a precizat ca, din datele pe care le are in acest moment, exista toate avizele pentru respectiva reglementare, punctand…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, luni, la Targu Jiu, ca declaratia deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca majoritatea PSD si ALDE se pregateste sa inchida in jur de 1.000 de scoli, este o minciuna. Pop crede ca deputatul liberal ”vrea sa iasa in evidenta”. Ministrul Educatiei,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gorj a prezentat, joi, la Teatrul „Elvira Godeanu“ din Targu Jiu, un bilant al activitatii pe anul trecut. Potrivit conducerii ISU Gorj, unitatea este dotata cu un numar de 19 autospeciale de stingere cu apa ...

- Scandalul sporului de calculator dintre directorii de școli și șeful Inspectoratului Școlar Județean Gorj il aduce la Targu-Jiu chiar pe ministrul Educației, Liviu Marian Pop. Anunțul a fost facut astazi de senatorul PSD, Florin Carciumaru care a precizat ca ministrul și-ar fi anunțat intenția de a…

- Scandalul acordarii sporului de calculator in scolile gorjene este departe de a se fi incheiat. Cativa directori de unitati de invatamant de pe raza judetului Gorj sunt nemultumiti de decizia Inspectoratului Scolar Judetean de a modifica sporul de conditii vatamatoare din statele de salarii de pe ultima…

- La data de 16 ianuarie a.c., Politia Orasului Targu-Carbunesti a fost sesizata de o femeie de 34 de ani, din municipiul Targu-Jiu, lucrator gestionar la o societate comerciala din localitate, despre faptul ca in cursul lunii ianuarie 2018, autori necunoscuti au sustras de pe rafturi, produse alimentare…

- Un bebeluș nascut aparent sanatos a murit dupa numai o zi la spitalul din Rovinari, județul Gorj. Declarația directorului Adrian Murea, care a spus cum s-a implicat el in procedura de resuscitare, a revoltat un medic de la Targu Jiu, care...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, de 12 ianuarie, la iesire din Ramnicu Valcea. Pe fondul neacordarii de prioritate, doua masini s-au ciocnit pe drumul care duce spre Targu Jiu, trei persoane fiind ranite.

- Reprezentantii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) vor marca, pe 15 ianuarie, odata cu sarbatorirea Zilei Culturii Nationale, prima actiune din cadrul programului "Centenarul Marii Uniri în Gorj", se arata într-un comunicat de presa…

- Institutia Prefectului – Judetul Gorj, in colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, organizeaza marți, 9 ianuarie 2018, ora 11.00, in Sala Maura a Palatului Administrativ din Targu Jiu, seminarul de informare privind finanțarile active pentru dezvoltarea infrastructurii de…

- Muzicianul Tavi Colen, originar din Targu Jiu, n-a rezistat și și-a spus foarte clar parerea despre emisiunile transmise la TV in primele zile ale anului 2018. Muzicianul a avut o reacție categorica in aceste zile dupa ce a vazut la mai multe posturi de televiziune foarte multe show-uri…

- Casa Regala a prezentat marți un bilanț al anului 2017, anunțand ca toate vizitele și toate evenimentele de la reședințele regale au fost acoperite financiar din fondurile personale ale Regelui Mihai. Precizarile vin in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale și ale…

- Andreea Amza (17 ani) este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Tudor Vladimirescu“ din Targu Jiu, care este considerat unul dintre cele mai bune licee din judetul Gorj. Aceasta a reusit o performanta remarcabila: s-a calificat la trei etape nationale la discipinele lingvistica, stiinte ale pamantului…

- Pensionarii din Targu Jiu vor beneficia și in 2018 de bilete și abonamente oferite gratuit de primarie pentru transportul in comun. Cateva mii de pensionari s-ar incadra sa primeasca astfel de facilitați, insa puti...

- Afirmații interesante facute de vicepreședintele liberal Gheorghe Pecingina la un post de televiziune. Acesta a explicat ca PNL este obligat sa il susțina pe primarul liberal din Targu Jiu, Marcel Romanescu, in ciuda lipsei de colab...

- Baschetul ar putea reinvia la Targu Jiu! Autoritatile judetene au in plan sa faca demersurile necesare pentru a inscrie echipa de baschet a Colegiului National „Tudor Vladimirescu" in Divizia B. In liga...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, intentioneaza sa se intalneasca si astazi cu alesii locali din municipiu pentru a face rost de fonduri in vederea achizitionarii unui teren. Ultima intalnire s-a transformat intr-un adevarat scandal. Edilul a convocat la finalul ...

- Sute de artisti vin in ianuarie la Targu Jiu, pentru a petrece la Revelionul Artistilor si Muzicanților, care are loc la restaurantul de pe Insulița. Artistii muncesc in noaptea de Revelion, astfel ca de cațiva ani, la inițiat...

- Dansatorii Școlii Populare de Arta din Targu Jiu s-au intors invingatori de la Festivalul Național de Coregrafie pentru copii și tineri care s-a desfașurat recent la Valcea. Doua grupuri ale Școlii Populare de Arta din Tâ...