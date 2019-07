Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia in luna iunie este posibil sa coboare sub 4%, conform datelor pe care Banca Nationala le are din piata, a declarat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres . “Inflatie galopanta nu va fi in Romania, pentru ca suntem si noi aici. Aceasta declaratie…

- ​Circa 5 miliarde de euro reprezinta deficitul balanței bunurilor, comunicat joi de Banca Naționala. Aceasta balanța a bunurilor reflecta valoarea tuturor bunurilor mobile care fac obiectul schimburilor dintre rezidenti si nerezidenti, indiferent daca bunurile trec sau nu frontiera tarii ( de pilda…

- ​”Avem problema intermedierii financiare scazute, a incertitudinii cadrului legislativ care reprezinta un fel de glonț pe care ni-l tragem în picior cel puțin o data la fiecare semestru. O alta problema severa e creșterea competiției nebancare, în legatura cu care bancile ar face bine…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a avertizat iar Guvernul, afirmand ca "s-a dat prea mult" fara sa se tina cont de cat poate duce economia si, din aceasta cauza, tara noastra a ajuns sa importe foarte mult. Potrivit acestuia, desi Romania a avut un ritm anual de crestere de peste doua ori…

- Isarescu a sustinut, vineri, o conferinta de presa pe tema raportului asupra inflatiei si a fost intrebat de jurnalisti care este parerea sa despre noul indice IRCC si daca acesta ar trebui sa se aplice si creditelor Prima Casa. “In ceea ce priveste discutiile despre Prima Casa, acestea se poarta…

- Avertisment dur de la Banca Naționala a Romaniei (BNR): instituția condusa de catre Mugur Isarescu se așteapta la o creștere a prețurilor in perioada urmatoare și și-a majorat prognoza de inflație de la 3% la 4,2%. Motivele: stimularea cererii interne peste potențialul economic al țarii noastra și creșterea…

- Rezultatele trimestriale ale grupului olandez de asigurari NN au depasit estimarile, pe fondul imbunatatirii pietei din Olanda, dar reforma pensiilor din Romania a afectat profitul in Europa, transmite Reuters. În primul trimestru din 2019, profitul NN Group a urcat la 468 milioane de euro (524,6…

- Vești bune pentru romani! Bancile din Romania au inceput sa reduca dobanzile la creditele in lei, dupa intrarea in vigoare a noii referințe IRCC.Mai multe banci și-au anunțat deja noile oferte de creditare pe baza noului indice de referința. Pentru creditele acordate in moneda naționala, rata de dobanda…