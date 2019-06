Stiri pe aceeasi tema

- „Nu știu daca domnul Isarescu, care spunea ca se mai gandește la un post de guvernator, se gandea cu adevarat la un nou mandat, dar cu siguranța exista multe interese și mulți actori care se gandesc la "ce e bine". Sunt doua lucruri certe in ecuația asta. Primul: binele este relativ.…

- Mugur Isarescu este din nou in carți pentru funcția de guvernator al BNR. Coaliția de la guvernare il susține pentru un nou mandat, dupa cum a declarat președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, precizeaza ca in sedinta coalitiei nu s-a pronuntat un nume pentru postul de guvernator al BNR, iar apoi senatorii PSD au ajuns la concluzia ca nu l-ar sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat. Noua conducere a BNR urmeaza sa fie votata de Parlament…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca el, personal, il sustine pentru un nou mandat de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei pe Mugur Isarescu. 'Astazi am avut sedinta de grup, am anuntat programul si de saptamana aceasta, plus decizia de a face saptamana…

- Deputatul PNL Antoneta Ionița afirma ca deși ministrul Sanatații Sorina Pintea susține ca nu a primit nicio solicitare pentru medicamente oncologice, Comisia de Oncohematologie pediatrica a transmis un document la minister.Citește și: SURSE - Varianta lui Ponta pentru prezidențiale face valuri…

- Mihai Tudose, fostul premier ales europarlamentar pe listele partidului Pro România, a anunțat la Realitatea TV ca ia în calcul deja renunțarea la mandat pentru implicarea în politica sau administrația interna.

- Libertatea face, inaintea alegerilor europarlamentare din 26 mai 2019, o analiza privind prezența la vot, opțiunile romanilor in ziua scrutinelor, dar și a felului in care sondajele anterioare votului se apropie de rezultatele finale. Analiza a aratat ca de multe ori s-a intamplat ca procentele prezentate…

- PNL a intrat in campania pentru alegerile europarlamentare de pe 26 mai 2019, cu 43 de candidați, lista fiind deschisa de fostul prezentator Realitatea TV Rareș Bogdan, urmat de primarul Municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, și de actualul europarlamentar Siegfried Mureșan. A patra poziție e ocupata…