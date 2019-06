Isărescu, un nou mandat la BNR. Ce scrie presa internațională Isarescu, care este de peste un sfert de secol la conducerea Bancii Nationale a Romaniei, va obtine probabil un nou mandat de cinci ani deoarece coalitia aflata la guvernare detine majoritatea in Parlament - iar partidele din Opozitie si-au exprimat de asemenea sprijinul pentru el.



Guvernatorul BNR are 69 de ani si in mandatul sau a trecut prin orice conjunctura economica de la hyperinflatie, in conditiile in care Romania era in pragul falimentului, si pana la criza financiara globala din 2008, apreciaza Bloomberg. Bloomberg: Isarescu, cel mai longeviv guvernator : Isarescu, cel mai longeviv guvernator



