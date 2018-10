Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat miercuri ca banca centrala se afla in faza finala cu modificarile ce privesc reducerea gradului de indatorare al populatiei si ca acestea „vor fi anuntate intr-un timp nu prea indepartat”.

- Romania a avut si are la dispozitie resurse financiare disponibile imediat, aflate in conturile Ministerului de Finante, pe care este incapabila sau pe care nu doreste sa le investeasca in diverse programe in beneficiul salariatilor, a somerilor, a persoanelor defavorizate sau a sistemului educational…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu renunta la ideea adoptarii unei reglementari cu privire la creditarea populatiei, in sensul limitarii gradului de indatorare. Guvernatorul BNR sustine ca o decizie in acest sens va fi luata in aceasta...

- Miercuri, guvernatorul Mugur Isarescu a indicat luna septembrie ca data probabila. „Cam in vara asta (..) Vara in Romania se prelungeste. Cam in septembrie. Am discutat si cu bancile. Sub nicio forma nu vrem sa sugrumam cresterea creditului", a declarat guvernatorul. digi24.ro

- Inflația va reveni in tinta asumata, daca nu vor exista alte socuri. E declaratia facuta azi de guvernatorul Bancii Naționale. In ceea ce privește creșterea economica, experții BNR vorbesc de un salt de 4%.

- Ciclul de majorare a dobanzilor s-ar putea incheia, dar nu putem spune ca ratele nu se vor mai modifica, pentru ca nu știm ce se va intampla in Europa și in lume, a declarat luni guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, dupa o ședința in care banca centrala a menținut dobanda-cheie la 2,5%.„Nu am…

- Tarile membre ale UE au votat joi in favoarea unor masuri provizorii propuse de Comisia Europeana destinate limitarii importurilor de otel in blocul comunitar, a anuntat un purtator de cuvant al forului...

- Cresterile lunare ale preturilor vor fi mici in perioada urmatoare, fiind posibil sa avem chiar o inflatie negativa in una din lunile de vara, insa inflatia anuala ramane ridicata din cauza majorarilor de preturi administrate in toamna anului trecut, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,…