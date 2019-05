Isărescu spune că bancherii vor fi nevoiți să crească dobânzile Guvernatorul BNR Mugur Isarescu spune ca pana acum a indemnat verbal bancile sa plateasca dobanzi mai mari deponenților, insa incepand din lunile de vara aceștia se vor vedea nevoiți sa creasca bonificațiile pentru economisire la un nivel cel puțin egal cu cel al dobanzii cheie de 2,5% pe an, in condițiile in care banca centrala va retrage lichiditatea din sistem și ar putea sa nu mai țina deloc operațiuni repo. Totodata, Isarescu spune ca o creștere a ratei cheie in acest an nu este exclusa, dar nici nu este previzionata, scrie profit.ro. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

