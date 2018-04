Isarescu spune ca a raspuns la scrisoarea lui Dragnea: Nu o sa dau amanunte. Nu impingeti prea mult lucrurile, suntem in Saptamana Mare

Stiri pe aceeasi tema

- „Noi - Consiliul da Administratie - BNR - actionam in baza unui mandat. Si oamenii politici au un mandat, cel popular, au dreptatea lor. Am purtat si un dialog verbal, cu partidele de Opozitie, iar presedintele Camerei Deputatilor a preferat calea scrisa. I-am raspuns, tot pe cale scrisa. El a spus…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca a raspuns scrisorii primite de la presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, mentionand ca nu doreste sa dea amanunte din acest raspuns intrucat Dragnea anuntase ca va da publicitatii scrisoarea respectiva, scrie Mediafax. …

- Autoritatile britanice care cerceteaza otravirea fostului spion rus Serghei Skripal cred ca totul ar fi fost aprobat de Kremlin, conform unei surse din ancheta. Oficialii britanici cred ca un asemenea atac poate fi pus la cale de o persoana sau mai multe cu un antrenament special si exista…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…

- Un raport al inspectorilor antifrauda din cadrul Fiscului dezvaluie ca milionarul Costel Comana, cel care la sfarsitul lunii februarie 2015 a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica, a transferat banii din firma Regiotrans catre alte societati pe care le controla sau catre propriile conturi.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si premierul Marii Britanii, Theresa May, au evidentiat, miercuri, importanta destructurarii retelelor ruse de spionaj si evitarii viitoarelor atacuri chimice, anunta Casa Alba. Donald Trump si Theresa May au discutat prin telefon miercuri dupa-amiaza, a comunicat…

- Studentii care au peste 26 de ani vor putea circula din nou gratuit cu trenul, anunta Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). Senatul Romaniei a adoptat amendamentul privind propunerea legislativa L 450/2017 care vizeaza studentii ce depasesc varsta anterior mentionata…

- Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana. Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificarea este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral. Alte…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a fost invitat, joi, alaturi de toti membrii Consiliului de Administratie BNR, in Comisia Economica si de Industrii de la Senat, pentru discutii pe tema evolutiei inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei. Purtatorul de cuvant al bancii centrale,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time. "Este o discutie la Comisia de Buget Finante pe acest act normativ,…

- Rusia este "complice" la atrocitatile comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, deoarece in mod "deliberat" alege sa incalce termenii acordului de armistitiu din zona Ghouta de Est, a declarat Dana White, purtator de cuvant la Pentagon. Armata siriana, sustinuta de Iran si de…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Banca Nationala a Romaniei a respins tranzactia prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca, desi Consiliul Concurentei daduse deja avizul inca de la finalul anului trecut. Este pentru prima data cand BNR se opune unei tranzactii agreate intre parti in procesul de consolidare…

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Dumitru Sodolescu a fost numit director general al Metrorex, inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie. "Noul director general a fost numit de catre Consiliul de Administratie al Metrorex pentru a asigura interimatul pe o perioada de patru luni, conform prevederilor…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, care joi face un tur de forta in Romania, avand intalniri cu majoritatea liderilor si decidentilor politici cu rol in reforma Justitiei, a poposit si la Comisia Iordache. Timmermans le-a spus clar membrilor Comisiei ca isi doreste ca…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Romanii formeaza in 2018, dupa francezi si inaintea marocanilor, al doilea grup de cetateni straini prezenti la Bruxelles, conform statisticii publicate marti de Institutul bruxellez de statistica si analiza (IBSA). Conform sursei citate, francezii reprezinta 15,2%, romanii 9,3%, iar marocanii…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani". "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Italiei la Bucuresti, Marco Giungi, insa nu inainte de a participa la o intalnire care are loc la hotelul primarului Robert Negoita (PSD), de la Sectorul 3. Dancila si-a anuntat participarea la lucrarile Adunarii…

- Primaria Sectorului 1 intentioneaza sa mai dea 10 milioane de lei pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului, in conditiile in care pana acum a alocat deja 20 de milioane de lei. Joi, 15 februarie, la ora 14:00, la primaria Sectorului 1 va avea loc sedinta Consilului Local. Pe se afla…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Activitatile Guvernului Statelor Unite sunt blocate, incepand de vineri, dupa ce Senatul nu a reusit sa adopte un acord referitor la finantarea bugetului pe urmatorii doi ani. Acordul ar fi majorat plafonul pentru finantarea Apararii si cel pentru unele cheltuieli interne cu aproape 300 de…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- Reprezentatii sindicatului PROJUST, care au mers, miercuri dimineata, la discutii cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au transmis ca sunt multumiti de negocieri, dar au precizat ca, in cazul in care nu se ia o decizie concreta in aceste zile, 70% dintre salariile grefierilor vor fi diminuate.…

- Angajatii din departamentele Financiar si Administrativ de la DIICOT pierd 25% din salariu, in urma modificarilor fiscale, a declarat procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. El a precizat ca salariile procurorilor raman nemodificate - nu scad, dar nici nu cresc. "Exista angajati…

- Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate cu aproximativ 10%, ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de Mediafax, indemnizatia neta a unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9.993…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti ce parere…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- Ministerul Finantelor Ionut Misa a discutat luni cu liderul PSD Liviu Dragnea mai multe eventuale modificari in ce priveste depunerea Declaratiei 600, masura ce vizeaza 210.000 de romani si care a starnit revolta in randul acestora. Potrivit unor surse citate de Profit.ro, se pare ca termenul…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da "lovitura fatala" economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017. "In 2017, preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati avut…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia de premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. "Daca colegii au…

- La scurt timp dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat, pe scarile PSD, ca demisioneaza, explicand ca e decizia partidului pe care el o respecta. "Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018. Asta inseamna ca se vor scumpi creditele romanilor. De asemenea, a mai decis majorarea ratei…