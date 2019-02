Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei va merge pe data de 12 februarie in Parlament, a anuntat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa. "Categoric da. Pe 12 am hotarat sa mergem tot Consiliul de Administratie. Invitatia…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a menționat, marți, la o emisiune TV, ca sunt cateva motive din cauza carora audierea Guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, s-ar putea sa nu aiba loc saptamana viitoare.„Haideți, sa vedem invitația. Saptamana viitoare se intampla…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a spus ca Parlamentul va hotari ce va face dupa alegerile pentru conducerea Bancii centrale, care sunt programate in partea a doua a acestui an.„Parlamentul va hotari”, a raspuns, marți, Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, in briefing-ul…