Isarescu: Salariile ar trebui sa creasca prin forta pietei, nu sa fie majorate de catre politicieni

- Salariile ar trebui sa creasca odata cu productivitatea, o consecinta dramatica fiind ca acestea sa fie majorate de catre politicieni, si nu prin forta pietei, a declarat, astazi, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in cadrul unei conferinte de specialitate. ‘In Romania, ne confruntam…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR), in colaborare cu European League for Economic Cooperation - Romania (ELEC - Romania), organizeaza, joi, conferinta 'The Danube Triangle', cu tema "Convergence towards euro enlargement', conform agerpres.ro. Evenimentul, care va avea loc la sediul BNR din Capitala,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in luna septembrie la 5,03%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In august, rata anuala a inflatiei a crescut la 5,1%, dupa ce in iulie scazuse la 4,56%.…

- Euro continua saptamana in scadere comparativ cu moneda nationala. Dolarul creste din nou si se mentine peste 4 lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6668 de lei/unitate, in scadere fata de prima zi a saptamanii. Dolarul american a continuat sa creasca si ramane…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6559 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins joi, cel mai mare nivel din 17 august pana in prezent. Joi, euro a scazut la 4,6519 lei. Vineri, euro a urcat la 4,6559 lei, cel mai mare nivel din…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom…

- Moneda nationala s-a apreciat usor, joi, in fata euro, dar a scazut in fata dolarului. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4.6217 de lei/unitate, scazand usor cu 0,8% fata de sedinta de miercuri. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 3.9799 de lei/unitate,…