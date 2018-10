Stiri pe aceeasi tema

- "Cu privire la diferentele existente intre strategiile tarilor, pentru unii ar putea fi uimitor ca Bulgaria se gandeste sa adere la euro mai repede decat Romania, Ungaria, Polonia sau Cehia. Este adevarat ca aceste tari vecine au multe in comun. Dar exista si un lucru care le diferentiaza. Si acesta…

- Romania nu este sceptica in privinta adoptarii euro, ci incercam sa fim realisti si sa asiguram un interval de timp pentru acest moment, a declarat, joi, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a...

- Doamna Prof.univ.dr. Aura Socol a prezentat Raportul de fundamentare, document structurat pe doua paliere și alcatuit din șapte capitole. In raport se analizeaza in detaliu modul in care funcționeaza zona euro, cum poate influența acest lucru intrarea Romaniei in zona euro și gradul de pregatire…

- Comitetul interministerial cu privire la adoptarea monedei euro de catre Romania ar putea stabili in scurt timp calendarul de trecere la moneda unica, a declarat luni vicepresedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), Mircea Ursache, la Forumul Pietei de Capital organizat de Financial…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat miercuri, la prezentarea raportului asupra inflatiei, ca posibilele efecte ale pestei porcine nu au fost incluse in calculele bancii centrale, dar a avertizat ca Romania importa cantitati mari de carne de porc.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a spus luni ca nu poate afirma ca nu vor mai exista cresteri ale dobanzii de politica monetara, iar printre motive a mentionat faptul ca nu se stie care va fi situatia in Europa. "Eu nu pot să spun în prezent, nu am nicio abilitare…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania propune adoptarea unui salariu minim orar și nu lunar, ceea ce ar corespunde realitații unei economii marcate de variații ale cererilor de pe piața interna și internaționala, se arata intr-un mesaj transmis luni de reprezentanții AOAR. Reacția organizației…