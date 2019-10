Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ales calea de mijloc in ceea ce priveste adoptarea monedei unice, considerand un nivel de convergenta reala de 70 - 75% ca fiind critic inainte de adoptare, in conditiile in care acum este de 61%, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. El a adaugat ca…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7305 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa luni. Francul elvetian a atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. Luni, euro a crescut la 4.7284 lei. Cursul francului elveţian…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a crescut, de la 3,3% la 3,4%, prognoza pentru decembrie 2020, in contextul in care inflatia de baza a accelerat, activitatea economica s-a intensificat, iar preturile sunt impinse in sus de o cerere…

- "UNESDA confirma argumentele prezentate de ANBR cu privire la impactul pe care noua propunere de taxare suplimentara a bauturilor racoritoare il are asupra economiei nationale. Astfel, in cazul in care aceasta propunere ar fi adoptata, va avea un impact negativ considerabil asupra intregului lant…

- ”Asistam la accentuarea dezechilibrului extern pe fondul absorbției interne dincolo de potențialul economiei. Cererea excedentara de consum a continuat sa erodeze contul curent. Vedem o creștere economica robusta, în atenuare fata de maximul postcriza înregistrat în anul 2017,…

- Romania si-a anuntat intentia de a adera la Zona Euro in anul 2024. Adoptarea monedei unice europene nu este optionala ci inclusa in tratatul de aderare la Uniune, noi fiind acum intr-o perioada de derogare pana cand vom indeplini conditiile necesare pentru a trece de la leu la euro de o maniera sustenabila,…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu susține ca pentru repatrierea aurului ar trebui sa platim 15 – 20 de milioane, fara a preciza moneda.”Este o curiozitate, cand obtii profit din operatiuni valutare, mai vine cate un pitpalac si si ne explica ca de ce nu ati facut operatiuni cu aur? Pai de ce sa riscam…