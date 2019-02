Stiri pe aceeasi tema

- Dan Suciu: Nu stiu in numele cui vorbeste domnul Valcov. El este consilier, nu ministru de finante , nu premier, dar oricum declaratia este extrem de confuza si denota mari neclaritati privind piata. BNR va discuta cu ministrul de finante institutional OU 114. Acesta este singurul canal de discutie.…

- Guvernul vrea ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa schimbe radical modul in care ROBOR este calculat sau poate chiar sa-l elimine, a declarat, pentru Bloomberg, consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov.Citește și: Confruntare directa intre Isarescu și Teodorovici: prima intalnire,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,07%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citește și: Confruntare directa intre Isarescu și Teodorovici: prima intalnire, dupa o perioada de…

- Adrian Vasilescu a declarat, marți, pentru DC News, ca guvernatorul BNR nu avea niciun motiv sa mearga la Comisia Economica a Senatului atat timp cat acea comisie nu are in sfera ei de activitate nici Banca Naționala, nici sistemul bancar. "In legatura cu decizia guvernatorului Bancii Naționale…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, nu va participa astazi la discutiile privind stabilirea indicelui Robor si a raportului Bancii Centrale de sfarsit de an, a anuntat purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu.

- ​​Invitația facuta conducerii BNR de catre senatorul ALDE Daniel Zamfir ridica câteva semne de Întrebare. Faxurile au ajuns acum doua zile la Cancelaria Guvernatorului, fiind vorba despre doua invitații semnate de Zamfir, una venita din partea Comisiei Economice, iar cealalta, semnata tot…

- Senatorul a spus ca in curand va aduce și probe in sensul susținerii afirmațiilor sale și a lansat o noua invitație catre guvernatorul Mugur Isarescu la comisia economica a Senatului. "Eu nu ma joc cu lucrurile astea. Toate lucrurile pe care le-am facut, de la legea darii in plata pana la legile…

- Membrii Biroului permanent din Senat au decis, luni, prelungirea cu zece zile a termenului pentru intocmirea raportului de catre senatorii juristi in cazul cererii DNA de incuviintare a urmaririi penale impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vicepresedintele Senatului,…