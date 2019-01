Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a avut marți o prima reacție dupa ce Banca Nationala a României (BNR) a anuntat ca nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat, programata sa aiba loc marti, fiind nevoie mai întâi de

- Reprezentantii BNR nu vor participa marti la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, a declarat purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu. "BNR nu va participa astăzi…

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a anuntat ca Banca Nationala a Romaniei nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat, pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire la Ministerul de Finante in cadrul Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala. "Se poate…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu nu a decis daca se va prezenta sau nu marti la comisiile parlamentare, la invitatia senatorului Daniel Zamfir, a declarat purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, care spune ca senatorul Zamfir trebuie sa raspunda acuzatiilor de abuz in serviciu. "Inca nu este…

- Banca Nationala a Romaniei este deschisa la un dialog clar si onest, pentru clarificari, dar nu si pentru a crea mai multa confuzie, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, citat de Agerpres. "Invitaţia care a venit la BNR este semnată de domnul Zamfir (senatorul ALDE, daniel…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca exista motive de ingrijorare privind economia tarii, in contextul in care euro a atins astazi un nou maxim istoric si creste necontenit de mai bine de o saptamana. "Sigur ca sunt motive de ingrijorare. Am spus si am mai spus-o, nu imi face…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza dobanda la creditele in lei luate de populație și firme, a crescut luni la 2,97%, de la 2,93%, cat era vineri, arata datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR a scazut in ultimele luni, de la maximul de 3,46% din 2018, pe masura…

- Liviu Dragnea a precizat ca va trimite Bancii Naționale a Romaniei o scrisoare pentru a primi explicații cu privire la nivelul foarte ridicat al inflației. Daniel Zamfir a comentat acest subiect. Vot important ”E TIMPUL SA FACEM DRRPTATE! Unele dintre raspunsuri pe care le…