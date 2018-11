Isarescu: Piata este cea care impinge salariile in sus, indiferent de ce vrea Guvernul

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile din Romania cresc deoarece oferta de pe piata muncii nu este corelata cu cererea, iar intelept ar fi sa nu agravam aceasta problema structurala, a declarat joi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra…

- "Ca urmare a migratiei, avem o dilema: chiar daca nu s-ar majora salariul minim sau nu ar interveni Guvernul in acest sens, exista tensiuni pe piata muncii, pe cele doua paliere. Unu: ca exista o lipsa generala pe piata muncii, din cauza migratiei si a diferentei de salarii dintre noi si tarile unde…

- Elvetia va renunta la restrictiile impuse romanilor pe piata muncii, au anuntat, joi, presedintele Klaus Iohannis si omologul sau elvetian Alain Berset, aflat intr-o vizita oficiala in Romania. La 1 iunie 2017 Elvetia activase clauza de salvgardare in ce priveste libera circulatie a romanilor…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis in tara 2,695 de miliarde de euro in primele opt luni ale anului 2018, cat toate fondurile si subventiile europene primite in primele sapte luni. Cele 2,695 de miliarde de euro au fost trimise de romanii care lucreaza atat cu contracte sub un…

- Salariile ar trebui sa creasca odata cu productivitatea, o consecinta dramatica fiind ca acestea sa fie majorate de catre politicieni, si nu prin forta pietei, a declarat, joi, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in cadrul unei conferinte de specialitate. "In Romania,…

- Romania ar trebui sa se gandeasca la impozitarea muncii, dar problemele cele mai mari le avem la CAS, cu o cota foarte mare aplicata la salarii in timp ce pentru alte venituri se face impozitare la nivelul salariului minim, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut…

- Aparitia pestei porcine a creat o isterie in Romania, dar si in afara granitelor, iar agentiile de turism din Spania au ajuns sa recomande clientilor sa evite calatoriile in Romania din aceasta cauza, a declarat, miercuri, Laurentiu Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din…